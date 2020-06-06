Bu hafta gökyüzünün patronu Neptün!

Bu hafta Güneş ve Neptün'ün kontağı ile başlayacak. Daha sonra ise Mars'ın Neptün ile seyahati başlayacak. Dikkatsizlik ve dalgınlıklar baş gösterebilir ve hatalar peşinizi bırakmayabilir! Neptün'ün gökyüzü patronu olduğu bu hafta burçları neler bekliyor? İşte yanıtı...

Yeni haftaya önce Güneş'in Neptün ile yapacağı kontak ile başlayacağız, akabinde Mars'ın Neptün ile birlikte seyahati ile devam edecek.

Bu hafta patron Neptün! Bu bize ne getirecek? Gerçeklik algımız bozulacak, kafamızı toparlamak zor, tembellik edip, sorumlulukları ertelemek isteyeceğiz. Dikkatsizlik ve dalgınlıklar yüzünden bir dolu hatalar söz konusu olabilecek. Bakalım Neptün etkili bu haftada burçları neler bekliyor?

Koç: Tüm planların sürekli değişime uğrayacağı bir hafta sizleri bekliyor olacak. Tatil planları değişebilir, iş planları değişebilir, sağlıkla ilgili koşullar değişebilir. Her şey değişmeye çok fazla müsait. Uçaklar kaçabilir, rezervasyonlarda problemler çıkabilir, seyahatlerde rötarlar oluşabilir her şekilde cepte sandığınız planlar değişmeye çok müsait olacaktır. Ve bu hafta Mars ile Neptün de birlikte hareket edecekler. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Devamı…

Boğa: Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Hayatınıza yeni insanlar katılabilir bazıları ise ayrılabilir. Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Ama iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin. Arkadaşlık ilişkilerinizde stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda sürpriz değişimler ortaya çıkabilir. Bir gelecek projeniz olabilir bu konuda umutlarınız hayalleriniz olabilir ancak sizi gerçekleri görmekten alıkoyabilir. Devamı…

İkizler: Bu hafta Mars ile Neptün de birlikte hareket edecekler. Abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek, büyük vaatlerin altının boş çıkması anlamını içermektedir. Özellikle iş ortaklıkları, kariyer alanında deneyimleyebilirsiniz bunu. İş konularında aşırı, gereksiz bir iyimser hava ile risk alabilirsiniz ama almayın. İş değiştirmek için pek uygun bir süreçte olmayacaksınız. Devamı…

Yengeç: Özellikle ruh sağlığınıza dikkat etmeli, kendi kendinizi depresyona sokmamalı, gereksiz endişe ve vesveselerle haftanızı rezil etmemeye özen göstermelisiniz. Endişe ve korkular zihninizi sarabilir. Sağlık anlamında da yediğiniz besinlere dikkat etmenizde yarar var, zehirlenme, mide bozukluğu gibi durumlar oluşabilir, uyku sorunları gündeme sık sık gelebilir. Sağlıkla ilgili olarak, bilmediğiniz etmediğiniz alternatif tıp yöntemlerinden uzak durun, zehirlenmelere karşı da dikkatli olun. Devamı…

Aslan: Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Bu süreçte finansal açıdan şansınızı çok fazla zorlamamanızda fayda var. Maddi olarak risk almak için zemin çok müsait değil, şartlar ve koşullar her an değişebilir. Devamı…

Başak: Bu hafta Mars ile Neptün birlikte hareket edecekler. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat. Bırakılması gereken bir takım temalar olduğunu göstermekte. Bu ilişki ve ortaklıklardaki aynı devam eden alışkanlıklar olabilir. Tavır ve davranışlar olabilir ya da en kötü ihtimalle ilişki veya ortağın kendisi olabilir. Bu dönem atacağınız imzalara, vereceğiniz sözlere, kuracağınız ortaklıklarda daha temkinli olmanızı öneririm. Devamı…

Terazi: Bu hafta iletişim ile ilgili her türlü konuda kendinizi engelleniyor gibi hissedebilir veya gerçekten de engellerle karşılaşabilirsiniz. Fikirleriniz, düşünceleriniz kolay kolay kabul görmeyebilir. Özellikle iş konusunda gerçekçi olmayan yatırımlar, adımlar ve hedeflerden uzak durun, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. İş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir. Bu da daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle ayaklarınıza, ayak bileklerinize, uyluk kısmına. Devamı…

Akrep: Paranızı riskli yatırımlarda, borsa, spekülatif yatırım araçlarında değerlendirmemenizde fayda var. Maddi konularda hayal kırıklığı yaratacak bir durum meydana gelebilir. Keza özel hayatınızla ilgili de hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Konu para yüzünden ya da güven yüzünden olabilir. Özel hayatınızı da ister istemez daha fazla sorgulayacaksınız. Siz gerçekten bir ilişki içinde nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz, neye ihityacınız var gibi sorular sorabilirsiniz. Sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Devamı…

Yay: Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir. Özellikle aile, yerleşim, gayrimenkul, eğitim, araba ile ilgili konularda işler tam da istediğiniz gibi gitmeyebilir. Aile ile ilgili konularda hayal kırıklığı olabilir, parasal konuları istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir. Gayrimenkul ile ilgili konularda veya aile ile ilgili konularda gerçeklerden uzak hayalci bir şekilde davranabilirsiniz. Olayları yanlış değerlendirebilirsiniz. Ailede rahatsızlıklar, hastalıklar söz konusu olabilir. Devamı…

Oğlak: Bu hafta Mars ile Neptün de birlikte hareket edecekler. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. Bu dönemde kendinizi ifade ederken iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Bu yüzden de komşular, yakın çevre, kardeşlerle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Bu aralar zihniniz biraz karmaşık, ne yapacağınızı bilemez bir modda olabilirsiniz. Karar vermeyin, vermek zorunda da değilsiniz. Devamı…

Kova: Özellikle aşk konusunda kafalar biraz karışabilir, aynı anda iki kişi arasında gidip gelebilirsiniz. Karmaşa biraz özel hayattan yana olabilir ya da belki hatlar karışabilir. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Gerçekçi olmayan parasal hedefler peşinde koşabilir ve günün sonunda zarar edebilirsiniz. Ekonomik anlamda olmayacak duaya amin demeyin, kimsenin ipiyle kuyuya inmeyin. Devamı…

Balık: Haftaya Güneş ile Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Aileniz veya işinizden yana bir hayal kırıklığı, güven zedelenmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Evlilik ve ortaklık konularında yaşadığınız ikilemler varsa bu dönemde yaşadığınız çelişkileri su yüzüne çıkaracak duygusal stresler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda daha fazla romantizm ve aşk yaşamaya istekli olacaksınız. Zayıflamak, diyet yapmak gibi konularda motivasyona ihtiyaç duyabilirsiniz. Üstünüze bir miskinlik bulutu çökebilir ve hiçbir iş yapmak istemeyebilirsiniz. Hayatınızın akışını değiştirecek önemli atılımları yapmamanızda fayda var. Devamı…