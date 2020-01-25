Bu hafta ilişkilere dikkat!

Bu hafta gökyüzü çok hareketli! Mars Yay burcunda hareket ederken, Balık burcunda ise Venüs ve Neptün'ün kontakları olacak. İlişkikler alanında karmaşalar çokça yaşanabilir. Peki burçlar alanında durumlar nasıl? Ünlü astrolog Dinçer Güner yazdı...

Bu hafta gökyüzünde Yay burcunda hareket eden Mars, Balık burcunda hareket eden Venüs ve Neptün ile sert kontakları olacak.

İlişkilerde, özel hayatta bazı karmaşalar, aldanmalar, hayal kırıklığı, üzücü durumlar meydana gelebilir. İlişkilerde hayallere kapılma zamanı değil. Takke düşüp kel göründüğü anda şok olabilirsiniz. Bu hafta kimlerle nasıl ilişkiler kurduğunuza ekstra dikkat etmeli, aşırı idealist tavırlar içinde olmamalı, olmayacak duaya ve ilişkiye amin dememelisiniz… Bakalım burçlar bazında durumlar nasıl olacak?

Koç: Bu hafta ruhsal çalışmalar yapmak, şifa tekniklerini kullanmak, tamamen içsel anlamda huzur bulmanıza yardımcı olacak konulara yönelmelisiniz. Sevgi, aşk, ilişkiler konusunda bilinçaltı çalışmaları yapabilir, hayal gücünüzün yükselişi ile yaratıcı çalışmalar içinde aktif yer alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, aşk-ilişkiler konusunda, bu hafta birileri ile yakınlaşmalar olursa eğer ipleri hemen teslim etmeyin, kendinizi hemen adamayın, aşırı duygu davranışlarından da uzak durun. Devamı…

Boğa: Eğer partneriniz yok ise bu hafta arkadaşlarınız sizin için çöpçatanlık yapabilirler, buna izin verin. Arkadaşlarınızla beraber bir sanat aktivitesine katılabilirsiniz, bu bir resim sergisi olabilir, konser olabilir, bir açılış olabilir. Ya da hayatınızda biri yoksa, hafta boyunca arkadaşlarınızın düzenleyeceği organizasyonlara veya sosyal etkinliklere katılın bol bol, romantik bir aşk sizi orada bir yerde bekliyor olabilir.Bu etkileşim, dostlarınıza karşı veya dostlarınızdan size karşılıksız gelebilecek büyük bir sevgi ve desteğe işaret etmekte. Devamı…

İkizler: Eğer iş arayışı içindeyseniz görüşmelere gidebilir, gideceğiniz iş sanatla, renklerle, sinemayla, bakım, estetikle ilgili bir iş olabilir. Hafta boyunca kariyer konusunda yakın çevrenize de destek olabilir, iş arayanlar için aracılık yapabilirsiniz. Kariyer açısından rahatlıkla göz dolduracak, ihtiyacınız olan destek ne ise buna rahatlıkla kavuşabileceksiniz. Yalnız kariyer yapacağım, çalışacağım diye de kendinizi lütfen heba etmeyin! Devamı…

Yengeç: Venüs-Neptün etkileşimi ile yaratıcılık gerektiren konulara yönelebilir, resim, müzik, sanatın her hangi bir dalı ile ilgilenebilir, konser veya tiyatroya gidebilirsiniz. Eğer özel hayatınızda biri yoksa bu etkileşim ile romantik bir yakınlaşma söz konusu olabilir, duygularınız bu hafta daha coşkulu olabilir. Fakat bu kişi, sizden mesafe olarak uzakta, şehir dışında hatta ülke dışından da biri olabilir. İş ortamınızda olası mevzuları çok fazla büyütmemeye özen gösterin. Devamı…

Aslan: Bu hafta finansal anlamda riskli, büyük girişimlerden uzak durmanıza yarar var. Kariyerinize ilişkin krizler oluşabilir, gereksiz alınganlıklar yapmamaya özen gösterin. Eğer sponsorluk, burs, kredi gibi ihtiyaçlarınız varsa, birinin aracılığı ile bu alandaki sorunlarınız rahatlıkla çözülebilecektir. Birlikte olduğunuz kişiye karşı güven kaybı da yaşayabilirsiniz. Özellikle hafta boyunca özel ilişkiler ve aşk hayatınızda karmaşaya dikkat edin. Devamı…

Başak: Eğer hayatınızda biri yoksa, yakın çevrenizin, komşularınızın, kardeşlerinizin, yakın akrabalarınızın sizin için çöpçatanlık yapmasına izin vermelisiniz. Partnerinizle romantik zamanlar geçirmek, birlikte seyahate çıkmak için harika bir dönem. Partner veya ortağınızla aranızda karşılıksız büyük bir yardım ve destek söz konusu olabilecek, olası ilişkilerinizde veya ortaklıklarınızda sorun varsa, bunu rahat bir şekilde aşabileceksiniz. Her ne kadar Mars ile Neptün arasındaki gerginlik özel hayatta krizlere neden olsa da, Venüs ile Neptün bu krizleri yumuşatacaktır. Devamı…

Terazi: Venüs-Neptün etkileşimi ile iş anlamında daha yaratıcı olabilir, kendinizi daha iyi ifade edebilir, iş arıyorsanız yaratıcı taraflarınızı kullanabileceğiniz veya sanatsal bir takım işlere girebilirsiniz. Ruhunuzu yapacağınız işlerle huzur bulmasını sağlayabileceksiniz. Serbest olarak çalışıyorsanız eğer, bu hafta oldukça bereketli ve kazançlı bir hafta olabilecek sizler için.Yalnız hafta boyunca iştahınız oldukça yerinde olabilir, özellikle şekerli gıdalar, pastalar, kekler, baklavaları fazla kaçırabilirsiniz aman dikkat. Devamı…

Akrep: Venüs ve Neptün etkileşimi ile eğer yalnızsanız gayet romantik, çekici bir flört kapınızı çalabilir. Bu hafta yaptığınız her türlü işte yaratıcı esinlerinizi rahatlıkla kullanabileceksiniz, sanatsal anlamda yeni girişimlerde de bulunabilirsiniz. Ama bu etki öncelikle sizlere var olan ilişkilerinizde huzur ve duygusallık, eğer ilişkiniz yoksa da aşk getirmesini dilerim. Varsa bir partneriniz büyük bir romantizm yaşayacağınız koşullar söz konusu olabilir. Devamı…

Yay: Bu hafta hafiften depresif olabilirsiniz ama bu geçici bir etki. Bu arada alkol alımına ve ilaç kullanımına da dikkat edin, yan etkileri çok daha fazla açığa çıkabilir. Mücadele ettiğiniz konunun gücü kaybolabilir ya da enerjinizi boş meseleler için harcayabilirsiniz, dikkat edin. Diğer yandan evinizi, yaşadığınız yeri güzelleştirmek için güzel bir hafta olacak sizler için. Ev içinde romantik atmosferler yaratmak, perdelerinizi değiştirmek, yeni koltuk takımı almak, evinize yeni süs eşyaları almak için de uygundur. Devamı…

Oğlak: Eğer iş görüşmeleriniz olacak ise maddi anlamda büyük beklentilerinizin olmamasını tavsiye ederim. Bunun yanı sıra sohbetinden keyif aldığınız birisi ile minik, birkaç günlüğüne şehir dışına, su kenarı, deniz kenarı bir yere tatile kaçabilirsiniz. Ya da varsa partneriniz, sevgiliniz, eşiniz bu planı onunla da yapabilirsiniz. Ya da yalnızsınız diyelim, belki de çıkacağınız bir yolculukta tanışacağınız biri ile romantik bir karşılaşma söz konusu olabilir. Hafta boyunca işinizle alakalı birçok övgü ve destekler de alabileceksiniz. Devamı…

Kova: Bu hafta adeta iyilik meleği gibi yardıma ihtiyacı olan herkese yardıma koşmak için adeta çırpınabilirsiniz. Para konusunda yardıma ihtiyacı olan birine hiç düşünmeden, sorgulamadan yardım edebilirsiniz. Ya da gardırobunuzu yenilemek isteyebilir ve mağazaları talan da edebilirsiniz bu hafta. Evinizde huzurlu ve sakin ortamlar yaratabilir, evinizi güzelleştirebilirsiniz. Diğer yandan arkadaşlarınız ile finansal konular yüzünden gereksiz yere tartışmalara girmemenizi tavsiye ederim. Devamı…

Balık: Eğer yalnızsanız bu hafta aşkı hayatınıza çok daha rahat çekebilirsiniz, birbirinden romantik karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Yine birbirinden keyifli ve mutluluk verici seyahatlere çıkabilirsiniz. Yalnız aşırı fedakar, gerçek olmayacak hayallerin peşinden koşmamaya özen gösterin, ayaklarınız yere sağlam bassın veya en azından çevrenizdeki insanların uyarılarını dikkate alın. Diğer yandan işinizle ilgili bir hayal kırıklığı durumu söz konusu olabilir, bu hafta isteklerinizi kabul ettirmek zor olabilir. Devamı…