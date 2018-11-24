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ASTROLOJİ
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Bu hafta şans kapıda!
  • @dincerguner

Bu hafta şans kapıda!

Bu hafta Jüpiter ve Güneş ile harika bir düet yapacak ! Hepinizin hayatlarında belli alanlarında fırsat ve şanslar meydana gelecek. Bakalım bu bilgiler ışığında bu hafta hangi burcu neler bekliyor? Ünlü astrolog Dinçer Güner'in kaleminden...
Kasım 24, 2018
Bu hafta şans kapıda!
Bu hafta Jüpiter ve Güneş ile harika bir düet yapacak ! Hepinizin hayatlarında belli alanlarında fırsat ve şanslar meydana gelecek. Bakalım bu bilgiler ışığında bu hafta hangi burcu neler bekliyor? Ünlü astrolog Dinçer Güner'in kaleminden...

Bu hafta astrolojinin büyük iyicili olan Jüpiter, Güneş ile harika bir düet yapacak adeta! Hepimiz hayatlarımızın belli alanlarında fırsatlar ve şanslarla karşılaşacağız. Bakalım bu bilgiler ışığında bu hafta hangi burcu neler bekliyor?

Koç: Eğitimde, seyahatte, ticarette, hukukta, akademik kariyerde çok güzel fırsatlar ve şanslar elde edebilirsiniz. Finansal konularda özellikle dikkatli adımlar atmanızda yarar var. Ortaklaşa kazanılan gelirlerde bir takım gizlilikler, alavere durumlar oluşabilir. Devamı

Boğa: Hafta boyunca kredi çekmek ve yatırım yapmak gibi bir niyetiniz var ise bu haftayı değerlendirebilirsiniz. İlişkiler, ortaklıklar, evlilik gibi konularda bazı hırslar, kıskançlıklar gündeme gelebilir. Karşınızdaki kişileri daha fazla kontrol etmek isteyebilirsiniz. Devamı

İkizler: Oldukça faydalı, karlı ortaklıkların adımı atılırken, diğer yandan hafta boyunca anlaşmalar, sözleşmeler konusunda da şansınız yaver gidecektir. İlişkilerde sorunları abartmadan masaya yatırıp, rahatlıkla çözebilecek, belki de ilişki anlamında sizi mutlu edecek bir gelişme ile de karşılaşabilirsiniz. Devamı

İkizler: Oldukça faydalı, karlı ortaklıkların adımı atılırken, diğer yandan hafta boyunca anlaşmalar, sözleşmeler konusunda da şansınız yaver gidecektir. İlişkilerde sorunları abartmadan masaya yatırıp, rahatlıkla çözebilecek, belki de ilişki anlamında sizi mutlu edecek bir gelişme ile de karşılaşabilirsiniz.

Yengeç: İş ve çalışma ortamınızda sizi çok mutlu edecek bir gelişme söz konusu olacak. Aşk, çocuklar ve özel hayatınıza ilişkin daha tutkulu, inatçı, hırslı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Birliktelikleri olanlar daha tutkulu, romantik bir süreç içine girecekler. Yaratıcılık gerektiren işlerde genel anlamda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Devamı

Aslan: Dört ayak üstüne düşeceğiniz, riskli yatırımlardan kazançlar elde edebileceğiniz bir hafta sizleri bekliyor olacak. Hobilerinizi paraya dönüştürebilirsiniz. Ailenizle bu süreçte ilişkilerde zorlanmalar gözleyebilirsiniz, alacağınız eleştirilere karşı sert bir tavır sergileyebilirsiniz. Devamı

Başak: Ailenizle ilgili konularda da fırsatlar, şanslar sizleri bekliyor olacak. Fikirlerinizde daha inatçı olabilirsiniz. Yakın çevre ve komşularınız ve kardeşleriniz üzerinde hakimiyet kurma isteğiniz artabilir. Türlü yolculuk planları yapabilir, yakın yerlere seyahatler gerçekleşebilirsiniz. Devamı

Terazi: Kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabileceksiniz. Fakat bu konuda daha hırslı davranabilirsiniz de, ya hep ya hiç mantığında hareket etmek isteyebilirsiniz. Finansal anlamda şanslı, fakat aynı şekilde fazla inatçı da davranabilirsiniz dikkat! Devamı

Terazi: Kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabileceksiniz. Fakat bu konuda daha hırslı davranabilirsiniz de, ya hep ya hiç mantığında hareket etmek isteyebilirsiniz. Finansal anlamda şanslı, fakat aynı şekilde fazla inatçı da davranabilirsiniz dikkat!

Akrep: Daha hırslı ve kontrolün sizde olmasını isteyebilirsiniz. Fakat çevrenize oldukça çekici enerjiler göndereceksiniz. Özellikle yalnız olanlar türlü flört ve çıkma teklifleri ile karşılaşabilirler. İlişkisi olanlar ise sevgilinizin, eşinizin ilgisini daha çok üzerinize çekeceksiniz. Yalnız kıskançlık ve gereksiz kaprislere dikkat! Devamı

Yay: Hedefleriniz ve istekleriniz için harekete geçin. Yaptığınız her iş attığınız her adım pozitif anlamda görünür olacak ve rahatlıkla takdir toplayabileceksiniz. İlişkisi olanlar minik krizlerle mücadele etmeleri gerekebilir, ilişkisi olmayanlar ise pek de herkes tarafından onay verilmeyen, platonik ilişkiler içine çekilebilirler. Devamı

Oğlak: Daha çok sosyal olacaksınız. Arkadaşlarınızla beraber daha çok vakit geçirecek, partiler, organizasyonlar ön planda olacak. Yalnız arkadaşlarınızla aranızda gizli bir rekabet oluşabilir veya onları fazlaca kontrol etmek isteyebilir, bazılarını acımasızca eleştirebilirsiniz. Devamı

Oğlak: Daha çok sosyal olacaksınız. Arkadaşlarınızla beraber daha çok vakit geçirecek, partiler, organizasyonlar ön planda olacak. Yalnız arkadaşlarınızla aranızda gizli bir rekabet oluşabilir veya onları fazlaca kontrol etmek isteyebilir, bazılarını acımasızca eleştirebilirsiniz.

Kova: Hafta boyunca arkadaşlarınızla, dostlarınızla iş projeleri geliştirebilir, birlikte para kazanabileceğiniz senaryolar üzerine kafa patlatabilirsiniz. Hafta boyunca hayattan en çok istediğiniz ne ise, bunun gerçekleşebileceği bir hafta olacak. İnsanlardan çok yardım ve destek görebileceksiniz. İnsanlardan çok yardım ve destek görebileceksiniz. Devamı

Balık: İş teklifleri alırsanız değerlendirin. İş kurmak istiyorsanız harika bir dönemdesiniz. Patronlarınızın gözüne çok daha rahat girebilecek, onlardan takdir ve övgü alabileceksiniz. Kariyer konusunda korkusuzca adımlarınız atın. Hatırı sayılır, mevki ve statü sahibi özellikle kadın kişilerden destekler alabilirsiniz. Devamı

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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