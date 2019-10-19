Bu hafta yılın en zor haftalarından biri!

Venüs ve Neptün'ün yumuşak başlayan etkileşimi, Mars ve Satürn'ün zorlu birlikteliği ile yerini sert ve soğuk bir haftaya bırakacak. Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte yanıtı...

Haftaya Venüs ve Neptün’ün etkileşimi ile her ne kadar romantik ve duygusal bir atmosferde başlasak bile günler geçtikçe yerini oldukça sert, soğuk, katı ve acımasız bir ortama bırakmaya başlayacak. Zira gökyüzünde Mars ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak.

Cesaret gerektiren işlerde başarılı olmak zorlaşır, gücümüz kısıtlanır, kendimizi yeterince iyi bir şekilde ortaya koyamayabiliriz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir, cesaretimiz kırılabilir, hevesimizi kaçırabilirler, moralimizi bozabilirler. Yeni iş girişimleri, ikna gerektiren durumlar için pek de uygun zaman değildir. Taleplerimiz reddedilebilir. Enteresan katı kurallarla karşılaşabiliriz, kendimizi disipline etmemiz gerektiren konularla yüzleşebiliriz. Enerjimiz çok düşebilir, hareket etmekte zorlanabilir, tembelliğe eğilim gösterebiliriz. Bugün balkon düzenlemek, çiçek ekmek, bahçe ve toprak işleri ile uğraşmak için harikadır. Cinsel anlamda sorunlar meydana gelebilir, cinsel korkular, endişeler yaşanabilir.

Koç: Bu hafta daha çok yaratıcılık gerektiren konulara eğilmeniz, ruhunuza iyi gelecek konularla daha çok haşır neşir olmanızı tavsiye ederim. Bu hafta ruhsal çalışmalar yapmak, şifa tekniklerini kullanmak, tamamen içsel anlamda huzur bulmanıza yardımcı olacak konulara yönelmelisiniz. Devamı…

Boğa: Bu hafta arkadaşlarınızla sık sık bir araya gelmeye özen göstermeli, onlardan gelebilecek her türlü yardım ve desteğe karşı hazırlıklı olmalısınız. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan sizi manevi anlamda tatmin edecek destekler, güzel davranışlar görebilirsiniz. Eğer partneriniz yok ise bu hafta arkadaşlarınız sizin için çöpçatanlık yapabilirler, buna izin verin. Devamı…

İkizler: Eğer iş arayışınız varsa hayalini kurduğunuz bir iş olabilir. Özel hayatınızda finansal konuları bağlayan durumlar yüzünden de sıkıntılar meydana gelebilir. Bu hafta kredi çekmek, finansal anlamda riskli yatırımlarda bulunmakta, lüks tüketim yapmak için pek de uygun bir hafta değil. Devamı…

Yengeç: Yalnızlıktan dem vuran arkadaşlarım özellikle bu hafta ciddi ilişkilere çekilebilirler. Sizden yaşça büyük veya ruhen olgun biri ile gönül ilişkilerine başlayabilirsiniz. Duygularınız bu hafta daha coşkulu olabilir. Yalnız yaşamı bu hafta fazlası ile ciddiye alabilir, her şeyi kişiselleştirebilirsiniz, siz tadını çıkarmaya bakın. Devamı…

Aslan: Bu hafta evinizde yaratıcı değişimler yapmak, boyamak, renklendirmek, evinizi güzelleştirmek için gayet uygun bir hafta. Evinizde hobilerinize yönelmek, yaratıcı çalışmalar yapmak, yemek yapmak, daha fazla misafir ağırlamak size ruhsal anlamda çok daha iyi gelebilecektir. Devamı…

Başak: Eğer hayatınızda biri yoksa, yakın çevrenizin, komşularınızın, kardeşlerinizin, yakın akrabalarınızın sizin için çöpçatanlık yapmasına izin vermelisiniz. Varsa partneriniz veya ortağınızla beraber seyahat planlayabilirsiniz. Partnerinizle aranızda hoş, duygusal yazışmalar söz konusu olabilir. Devamı…

Terazi: Bazılarınız bu hafta mesleki anlamda terfi veya maaş zammı ile karşılaşabilirler. Fakat aile, aile bireyleri ile ilişkiler, aile bireylerinin sağlığı veya sizin kendi sağlığınız, yapmak istedikleriniz, girişimleriniz ile ilgili kötü şansın yoğun olabileceği bir hafta. Sinir stres bu hafta sizlerde tavan yapabilir, iç huzurunuzu ve dengenizi bulmanız da pek kolay olmayabilir. Devamı…

Akrep: Bu hafta enerjiniz yükselmeye başlayacak ve kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi paraya dönüştürebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Atılım yapma ve girişimlerde bulunma zamanı sizler için. Yalnız biraz egosantrik olabilirsiniz, dikkat etmenizde yarar var. Devamı…

Yay: Bu hafta sizleri sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, dostluklar ve finansal konular, maddi konular üzerinde negatif etkileyebilir. Ne yazık ki bu konularda şans sizden yana olamayacak. Arkadaşlarınızla aranız açılabilir, almanız gereken ödemeler gecikebilir ya da ödemeleri alamayabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Bu hafta özellikle iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sizleri epey zorlayabilir. İşinizle ilgili şansınız çok açık olmayabilir. Problemler, talihsizlikler, krizler ve işlerin yolunda gitmemesi söz konusu olabilir. Üstlerle tartışma, kavga, öfkenizi kontrol edemezseniz istifa, kovulma gibi durumlar da söz konusu olabilir. Devamı…

Kova: Sizler için iş hayatında parlama dönemi başlıyor! İş arayanlar iş bulabilir, tekliflerle karşılaşabilir ya da yükselmek isteyenler terfi alabilirler. Bu hafta hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Özellikle genital bölge ile ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Bünyenizi fazla yormamalı, bağışıklık sisteminizi güçlendirici takviyeler almanızı tavsiye ederim. Devamı…

Balık: Bazılarınız pasaportlarını hazırlayıp yurt dışı seyahat planları yapabilirler, bazılarınız ise mesleki anlamda yeni bir eğitim sürecine giriş yapabilir. Bu hafta arkadaşlarınızla aranız açılabilir, dostluk ilişkileriniz testten geçebilir, mali anlamda çekmeyi planladığınız krediniz reddedilebilir, ödemeleriniz gecikebilir. Devamı…

