Bu haftaya dikkat! İsyankar enerjiler kapıda

Yeni bir haftaya giriş yapmış bulunmaktayız. Gökyüzündeki gezegenlerin pozisyonları bu hafta bize iş ortaklıkları, evlilik ve flört konularını öceliğimiz yapacak. Dengemizi Mars ve Venüs arasındaki açı sayesinde bulacağımız bu haftaya gelin yakından bakalım...

Bu haftanın geneli Akrep burcundaki Yeni Ay’ın etkileri ile geçecektir. Bu Yeni Ay’da Güneş ile Uranüs de karşı karşıya olacak. Akrep burcunda gerçekleşecek bu Yeni Ay’da, hayatımızda zekice planlanmış, stratejik düşünülmüş, maddi konularda genişlemeye ve büyümeye odaklı başlangıçlar yapabiliriz.



Bu dönemde ilişkiler, iş ortaklıkları, evlilik ve flört konuları önceliğimiz olacak. Çünkü Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, ilişkileri, evliliği ve ortaklıkları sembolize eden Terazi burcunda ve Venüs de Akrep burcunda yer alıyor. Birbirlerinin yönettiği burçlarda yer alan Mars ve Venüs arasındaki dengeleyici açı sayesinde krizlerimizi dönüştürmeyi becerebiliriz. Kıskançlık ve tutkulu olma potansiyelimiz fazla. Ancak ne olursa olsun ilişkiler için destekleyici bir görünüm bu.

Yeni Ay’da Güneş ile Uranüs'ün de karşı karşıya olması otorite figürleri ile çatışmaya işaret eder. Kuralları yıkmak ve asice davranmak isteyebiliriz. Özgürlük temaları aşırı bir şekilde vurgulanır. Hayatımızda radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabiliriz. Çok ani kararlar almaya eğilimli oluruz fakat bu değişiklikler ve kararlar için gökyüzü hiç uygun değil. Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun, kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin, sakin olun. Yaşamınızda özgürleşmek istediğiniz hangi alan varsa o alanlara yönelebilirsiniz ama ne yapacaksanız sakince yapın. Huzursuz, panik ve sabırsız davranmaya eğilimli olabiliriz. Bazılarınız aniden istifa edebilir, bazılarınız aniden ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz, dengesizce davranmaya eğilimli olabilirsiniz. Sağlık olarak kalp çarpıntılarında, kalp spazmlarında artışlar meydana gelebilir. Kalbinizi yoracak aktivitelerden, stresli ortamlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. İçinde bulunduğunuz ortama ayak uydurmak size zor gelebilir. Beğenmediğiniz veya tahammül edemediğiniz ortamlardan kibarca ve hızla uzaklaşmanızı öneririm.

Koç: Eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Size ait olmayan ama sizi yakından ilgilendiren finansal araçlarla ilgili alanlarda zekanızı kullanarak enteresan çözümler üretebileceksiniz. İş yaptığınız kimselerden size ağır eleştiriler gelebilir veya siz arkadaşlarınızı eleştirebilirsiniz. Devamı…

Boğa: Yeni birileri ile tanışma için de güzel bir hafta. Yeni tanışacağınız kimseler oldukça zeki, zekasıyla sizi etkileyebilecek kişiler olabilir. Eğer hayatınızda biri de varsa, bu hafta karşılıklı olarak eleştirinin dozunu çokta fazla kaçırmayın. Yeni bir iş ortaklığına girişebilirsiniz, evlilik, söz, nişan gibi durumlar için hazırlıklar başlayabilir. Devamı…

İkizler: Yalnız olanlar özellikle karşı taraftan daha kolay etkilenebilecekler, ilişkisi olanlar için de olası sorunların üstesinden daha kolay gelinebilecek fakat abartılı ve ani çıkışların da kontrol altına alınması gerek. Evlilik konuları gündeme gelebilir, yeni ortaklıklar başlayabilir. Gereksiz kapris ve kıskançlıklardan kaçınmak uygun olacaktır. Devamı…

Yengeç: Bu hafta öncelikle aşk meşk konularında kafanız biraz karıştırabilir, karar verme mekanizmanız doğru dürüst çalışmayabilir ya da eğer bir seçim yapacaksanız doğru analiz edemeyebilirsiniz. Ani başlayan aşklar aynı hızda bitebilir, şaşkına uğrayabilirsiniz.Sosyal ilişkilerde ani öfke patlamaları, duygusal gerilimler söz konusu olabilir. Devamı…

Aslan: Hayattan daha fazla zevk alabileceğiniz, cinsel yaşamınızın da canlanacağı özellikle yalnız Aslanlar için havada aşk oklarının dolaşacağı, keyifli flörtlerin olacağı zamanlar. Diğer yandan iş hayatınızda bu dönem istikrarsız, her an ani olayların geliştiği bir hava hakim olabilir, yöneticileriniz, çalıştığınız kurumun iç yönetimi birden sürpriz bir şekilde değişebilir. Devamı…

Başak: Sanatsal konulara ilginiz var ise bununla ilgili bir eğitime başlayabilirsiniz. Ya da kısa bir yolculuğa çıkabilir, yeni bir konuyu araştırmaya başlayabilir, daha meraklı olabilir ve her zamankinden daha fazla okumanız veya konuşmanız gerekebilir. Bir takım gerçekleri açığa çıkartmak için çaba sarf edebilirsiniz. Devamı…

Terazi: Kazancınızı ilgilendiren konularla ilgili önemli görüşmeler, fikir alışverişleri, konuşmalar gündeme gelebilir. Bu dönem özellikle yapacağınız elektronik alışverişlerde dikkatli olmakta fayda var, aldığınız eşya eve geldiğinizde çalışmayabilir, montaj gerektiren bir şey ise parçası eksik çıkabilir. Devamı…

Akrep: Bu hafta sezgileriniz her zamankinden çok daha fazla güçlü olabilir. Zihniniz zehir gibi çalışacak ve yeni işler, projeler üretebileceksiniz. Aklınıza gelen fikirleri rahatlıkla hayata geçirebileceksiniz. Önemli anlaşmalar yapabilir, imzalar atabilirsiniz. Yeni gelir kaynakları elde edebilirsiniz. Devamı…

Yay: Aşk ilişkilerinde şans sizden yana olacak. Daha sosyal olacağınız ve keyifli gelişmelerin olacağı bir süreç sizleri beklemekte. Yalnızlar kolayca partner bulabilir. İlişkisi olanlar için ise birlikte oldukları kişiler, hayatında daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Yalnız yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmelisiniz, çünkü Venüs bu dönemde size biraz kilo aldırabilir. Devamı…

Oğlak: Bu dönem, özel hayatınızda duygusal olarak istikrarsız davranışlar sergileyebilirsiniz. İlişkiler açısından kendinizi çok da rahat ortaya koyamayabilir, ya da mevcut ilişkilerinizde zaman zaman krizler oluşabilir. Hayatınıza hediyesi ile gelecek yeni arkadaşlarla tanışabilir, destekler alabilirsiniz. Devamı…

Kova: İş değiştirme planlarınızı bu hafta ertelemeli ya da iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sözleşme imzalayacaksanız eğer maddeleri dikkati bir şekilde okumalısınız. İşinizle ilgili yazışmalarda dikkatli olmalısınız, özellikle üstlerinizle olan yazışmalar farklı yerlere gidebilir. Eski iş yeri yöneticileriniz ile de bir araya gelebilirsiniz. Devamı…

Balık: Bu hafta işsiz olanların görüşmeleri daha keyifli ve olumlu geçebilir, ajans, reklam, bayanlarla ilgili ve seyahat gerektiren mesleklerde iş sahibi olabilirler. Yöneticilerle ilişkilerde olumlu havaların eseceği bu günlerde, iş yerinde daha ön planda olmaya başlayabilir ve yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz. Devamı…

