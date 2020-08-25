Bu tarihleri not alın! Gökyüzü haftanızı şekillendiriyor…

Bu hafta gökyüzü oldukça hareketli olacak. Merkür ve Uranüs arasındaki görünüm, ardından Jüpiter ve Venüs arasındaki sert etkileşim kendisini hissettirecek. Ünlü astrolog Dinçer Güner'in hafta boyu gökyüzü hareketlerini incelediği bu listeyi ajandanıza, telefonunuza kaydetmeden geçmeyin!

Merhaba herkese;

Gökyüzü açısından oldukça hareketli ve dinamik bir haftaya giriş yapıyoruz. Hafta boyunca dikkat etmeniz gereken günler ve hangi konularda neler yaparsanız sizler için en uygun olur rehberi hazırladım sizler için. Keyifli haftalar…

25 Ağustos Salı;

Ay 09:27 ile 15:48 arasında boşlukta olacak akabinde Yay burcuna geçiş yapacak. Merkür ile Uranüs arasında güzel bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 4 gün. Fikirsel anlamda kendinizi özgür hissedebileceğiniz bir gün. Oldukça orijinal fikirler ve projeler zihninizde uçuşabilir, bunları bir kenara not edin. Elektrik çarpmalarına dikkat, elektrikli aletler birden bozulabilir, sigortalar atabilir. Oldukça açık sözlü olunabilecek bir gün, fakat açık sözlülükle patavatsızlığı karıştırmamak gerek. Sözleşme ve anlaşma imzalamak için de uygun değildir. Evinizin elektrik tesisatını gözden geçirip, onarılması gereken yerleri onarıp, bozuk lambaları, yanık, eskimiş kabloları değiştirebilirsiniz. Bugün planlar bozulabilir, sözleşmeler iptal olabilir, fikirler çok sık değişebilir. Hızlı hareket ettiğiniz ve heyecanlı bir ruh hali taşıyabileceğiniz bir transit. Hızlı düşünme kapasiteniz yüksek, orijinal ve dahice fikirler aklınıza gelebilir. Gizemlere, okültizm veya astroloji gibi konulara merak oluşabilir. Zekanız işlek ve yeniliklere açık, yeni deneyimler yaşamaya hazır olabilirsiniz. Zihinsel faaliyetlerdeki artış nedeniyle sinirsel gerginlikler olabilir. Gerginlik olabilir, ani çıkışlar yapabilirsiniz. Sürpriz kararlar ve planlarda beklenmedik değişiklikler olabilir. Özgür düşünce kalıpları olan isyankar ve disipline girmez birileri ile karşılaşabilirsiniz.

26 Ağustos Çarşamba

Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Jüpiter ile Venüs arasında sert bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 4 gün. Sevgi çok yetmeyebilir, daha çok sevilmek, daha çok gözde olmak, ilgiyi üzerinizde görmek isteyebilirsiniz. Tensel zevklere düşkünlük artabilir. Şekerli gıdaları canınız daha çok çekebilir, yeme ve içme biraz abartılabilir. Aşk konusunda, duygusal meselelerde abartılı davranışlar sergileyebilir, her türlü konuyu abartabilirsiniz. Lüks ve pahalı alışverişler yapabilir, değerli ürünler hediye edebilir veya alabilirsiniz. Bugün harcamalarınız çok müsrifçe olabilir. Yapacağınız alışverişlerde daha parlak ve canlı renkleri tercih edebilirsiniz. Bugün çalışan olarak yöneticilerinizi, partnerinizi memnun etmek çok kolay olmayabilir. Güzelleşmek için atacağınız adımlardan çok memnun kalmayabilirsiniz.

27 Ağustos Perşembe

Ay 14:59 ile 20:36 arasında boşlukta olacak akabinde Oğlak burcuna geçiş yapacak. Venüs ile Neptün arasında güzel bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 4 gün. Romantik zamanlar oluşturmak için harikadır, yaratıcı çalışmalar için de aynı şekilde. Bugün itibari ile başlayan ilişkiler çok romantik ve çok sevgi dolu olacaktır, rüyaların aşkı gibi bir etki yaratabilir. Bağışlama, affetme, kabul etme ve sevgiyle bir şeyleri tedavi etmek için de çok uygundur arkadaşlar. Hayal gücünün yüksekliğine işaret eder ve yardımlaşma temasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayacaktır. Bu birkaç gün tiyatro, resim, fotoğrafçılık gibi kurslara yazılmak için çok uygun dönem olduğuna işaret etmektedir. Yalnız olanların inşallah bu birkaç gün içinde gerçekten sevip sevilebilecekleri romantik ilişkileri başlar. İlişkilerde kusurları ve hataları görmezden gelmeye eğilimli olabilirsiniz, yanılmaya ve kandırılmaya daha açık olabilirsiniz. İlişkilerinizde mistik deneyimler yaşayabilirsiniz ya da eğer yalnızsanız ruhsal yönü ağır, belki de mistik deneyimler yaşayabileceğiniz ilişkilere çekilebilirsiniz. Sanatsal her türlü girişim için başarılıdır! Albüm çıkarmak, oyun sahnelemek, sinema filmi çekmek, şarkı sözü yazmak gibi konularda başarı yakındır. Başkalarına yardım etmek, hayır işlerine girişmek için de çok uygundur. Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değildir, objektif olmak neredeyse imkansız hale gelir. Evinizi boyatmak, yeni örtüler, perdeler almak için de gayet uygundur. Hassas ve sanatçı ruhunuzu ortaya çıkarabilmek için yaratıcı yeteneklerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Resim, müzik, sergiler ve konserlere gidebilir, kendinizi başka bir dünyadaymış gibi hissetme ihtiyacı duyabilirsiniz. Hayallere dalmak ve tembellik etmek için uygundur, çok fazla enerji gerektiren işlerde çalışmamak veya günlük işlerin aynılığından romantik ve sanat dolu bir aktiviteye kaçmak daha akıllıca olabilir. Sevdiklerinize ve yakın çevrenizde yer alan insanlara yardım etmek, fedakarlıkta bulunmak ve anlayışlı davranmak için harika bir fırsattır.

28 Ağustos Cuma

Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Merkür ile Jüpiter arasında destekleyici bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 5 gün. Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman. Bu açı etkisi ile fazlaca iyimser davranışa eğilimli oluruz. Fikirler akıcı bir şekilde ifade edilir. Bugünlerde konuşmalarımızda bol bol felsefe, inanç, eğitim, din ile ilgili konular olabilir. Aynı anda birden çok konu ile ilgilenmek zorunda kalabiliriz. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek, seyahat etmek, ticaret yapmak için atılımlarda bulunmak, satış işlemleri için web sitesi açmak, eğitime başlamak, yurt dışı ile ilgili önemli işlemleri halletmek, seyahat planlamak için çok ama çok ideal zamanlar. Ticarette, eğitimde şans var bu hafta. Daha iyi nasıl para kazanacağınıza dair fikirler geliştirebilirsiniz, bu hafta proje haftası arkadaşlar. Fırsat kapılarını açabilecek perspektife ve zihinsel enerjiye sahip olacaksınız. Bilgi dağarcığınızı geliştirebilir ve öğrenme aşkınızı kullanarak eğitimlerden başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Bugün pozitif düşünmek, kendinizi bilgi ve becerileriniz konusunda geliştirmek, sevdiğiniz kitapları okumak, ulaşmak istediğiniz bilgilere erişmek, iletişim kurmak istediğiniz kişilere kolaylıkla ulaşmak bakımından oldukça yararlı bir gün. Başarılı iş görüşmeleri yapmak, öğrenci-öğretmen ilişkisinde olumlu bir diyalog, sınavlarda başarı kazanmak, tekliflere olumlu cevap almak, bilginizle başkalarını etkilemek için harika bir fırsat var.

29 Ağustos Cumartesi

Ay 22:30 ile ertesi gün 03:36 arasında boşlukta olacak. Venüs ile Plüton arasında gergin bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 5 gün. İlişkilerinize eğilmek, adil olmak, hak yememek, medeni davranmak, kibarlık yapmak, güler yüzlü, romantik olmak, sosyalleşmek, gezmek, eğlenmek ve çevrenizle bağlantı kurmak için oldukça uygun bir gün. Alışveriş yapmak, kuaföre gitmek, estetik içeren konulara eğilmek, sevdiklerinize hediye almak, iyiliklerin karşılığını vermek, alttan alan tavırlar sergilemek, affetmek, dostlarınıza ikramlar yapmak, ambiyansı olan, zevkli mekanlara gitmek, tatlı-pasta almak veya pişirmek, dekorasyon, güzellik, aksesuarlar, tekstil ve moda ile ilgilenmek size iyi gelebilir. İlişkileri ve iletişimi ön plana alacağımız bir gündeyiz. Yoğun ve sizi derinden etkileyen aşk deneyimleri yaşayabilirsiniz. Plüton etkisi ile yaşadığınız bir ilişki nedeniyle üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiye karşı şüphe, kıskançlık veya aşırı sahiplenme gösterebilirsiniz. Yeni bir kişiye karşı aniden derin duygular ve tutku duyabilirsiniz. Karizmatik ve çekici olabilirsiniz. Aradaki cinsel çekim oldukça güçlü olabilir. Yoğun cinsel deneyimler yaşayabilirsiniz. Bazen duygularınız çok güçlü olsa bile, yüzeyde bir şey fark ettirmeden duygularınızı derinden yaşayabilirsiniz.

30 Ağustos Pazar

Ay 03:36 itibari ile Kova burcuna geçiş yapacak ve tüm gün burada seyahat edecek. Merkür ile Neptün arasında zorlu bir görünüm olacak. Düşüncelerinizi karmaşıklığa düşmeden net bir biçimde ifade etmek zorlaşabilir. Açık ve net bir iletişim kurmak için çaba göstermek mümkün. Yanlış anlaşılmaya ve yanılgılara düşmemek için ekstra dikkat harcamak gerekebilir. Diğer yandan dalgın ve dikkatsiz hareket ederseniz eşya kayıplarına, unutkanlıklara kapılmak ve yolda yanlış yöne gitmek de mümkün. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksektir, bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okunmasında yarar vardır. Sizlere sunulan, anlatılan, vaat edilen konuların aslını astarını kontrol etmeden hemen inanıp atlamayın. Bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Bankada, internet gibi noktalarda noktalarda şifre unutmaları, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir. Önemli imza gerektiren durumlar için birkaç gün beklemekte yarar vardır.

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