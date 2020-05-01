Bu tarihleri not edin: Mayıs ayında Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Mayıs ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek, Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni bir işe veya projeye veya ilişkiye başlamak için hiç uygun değildir, girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat.

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz, ana esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin. Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında, rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin, planlar yapın ve Ay boşluktan çıkınca harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, işe dişe dokunmayan işler yapın, boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Mayıs ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;)

1 Mayıs 19:04 ile 2 Mayıs 08:35 arası Ay, 22. derece Aslan burcunda boşlukta.

4 Mayıs 05:24 ile 10:09 arası Ay, 27. derece Başak burcunda boşlukta.

6 Mayıs 05:30 ile 10:04 arası Ay, 27. derece Terazi burcunda boşlukta.

8 Mayıs 05:38 ile 10:15 arası Ay, 27. derece Akrep burcunda boşlukta.

10 Mayıs 09:10 ile 12:38 arası Ay, 28. derece Yay burcunda boşlukta.

12 Mayıs 13:29 ile 18:38 arası Ay, 27. derece Oğlak burcunda boşlukta.

14 Mayıs 17:02 ile 15 Mayıs 04:24 arası Ay, 24. derece Kova burcunda boşlukta.

17 Mayıs 10:59 ile 16:35 arası Ay, 27. derece Balık burcunda boşlukta.

19 Mayıs 23:32 ile 20 Mayıs 05:10 arası Ay, 27. derece Koç burcunda boşlukta.

22 Mayıs 11.00 ile 16:35 arası Ay, 27. derece Boğa burcunda boşlukta.

24 Mayıs 14:09 ile 25 Mayıs 02:08 arası Ay, 23. derece İkizler burcunda boşlukta.

27 Mayıs 04:06 ile 09:32 arası Ay, 26. derece Yengeç burcunda boşlukta.

28 Mayıs 16:30 ile 29 Mayıs 14:40 arası Ay, 17. derece Aslan burcunda boşlukta.

31 Mayıs 12:16 ile 17:37 arası Ay, 26. derece Başak burcunda boşlukta.