Burçlar değişti mi? Bugün gündem Zodyak Kuşağı…

Burçlar ile ilgili ortaya atılan iddia astroloji ile yakından ilgilenenlerin merakını artırdı. İddiaya göre dünyanın yörüngesel salınımı değiştiği bu nedenle yıldızların dünyaya göre pozisyonu değişmiş oldu. Bu durumda burçların da tarihleri değişecek denildi. Fakat ünlü astrolog Dinçer Güner bu durumun doğru olmadığını ve nedenlerini detaylı bir şekilde anlattı. İşte ayrıntılar...

Her sene yılda iki defa NASA’nın söylediği iddia edilerek burçların değiştirildiği haberi yapılır. Fakat bu haber doğru bir haber değildir. Aslında bir taraftan doğru olup diğer taraftan ise doğru değildir. NASA’nın vurguladığı alan aslında dünyanın ekseninde bir kayma, sabit yıldızların yerlerinin değişmiş olduğu ve bu nedenle de ‘burçları oluşturan takım yıldızlarının’ da aslında değiştiği ve eskisi gibi tarihlenmediği servis edilir. Bu olay ise son 10-12 yıldır her sene iki sefer olmak kaydıyla aynı haberle çalkalanır gazete haberleri! Yeni bir yıldız keşfedilir, zodyağa yeni burç eklerler, burçların tarihlerini değiştirirler, herkesin burcu sağdan sola, yukarıdan aşağı hatta belki çapraz kayar. Şimdi burçlar değişti mi sorusunun cevabı için kısa bir astroloji bilgisi yapmak gerekirse…

Klasik/Batı astrolojisinde “Tropikal Zodyak” yani Mevsimsel Zodyak kullanılır. Klasik astroloji yapanlar Mevsimsel astroloji kullanıyorlar. Mevsimsel astrolojiyi oluşturan burçlarda ise takım yıldızlarıyla çalışılmamaktadır. Yani Modern ve Klasik astrolojiyle çalışan kişiler sabit yıldızlarla çalışmıyorlar. Dünya ekseninde her 72 yılda bir meydana gelen yalpalama ile takım yıldızlarının yeri gerçekten de değişmektedir. Fakat bizlerin kullandığı Tropikal Zodyak’ta bu değişmemektedir. Bu nedenle siz yine aynı tarih aralığında Koç olmaya, Boğa olmaya, Balık olmaya devam ediyorsunuz.

Peki takım yıldızlarının yerinin değişimine kimin dikkat etmesi gerekiyor soruna gelecek olursak da Vedik yani Hint astrologlarının dikkat etmesi gerekiyor. Fakat onların da burçları kullanmaması gerekiyor. Zaten problem de tam olarak burada başlıyor. Vedik sistemi burç üzerine kurulu değil, tamamen takım yıldızları ile çalışıyorlar. Onların çalıştıkları bu sisteme de ”Sideral Zodyak” yani Yıldızsal Zodyak deniliyor. Ve onlar gökyüzündeki bu her 72 yılda bir gerçekleşen bu yalpalamayı hesap ederek haritalarını oluşturmak durumundalar. Yorum ve analizlerini de buna göre çıkarıyorlar. Bu nedenle 72 yılda bir kendilerini güncellemek durumunda kalıyorlar.

Fakat Klasik ve Batı astrolojisinin yani Mevsimsel Zodyak kullananları böyle bir kaygısı yok. Çünkü bizler için mevsimler sabittir. Bu nedenle mevsimler majör bir değişiklik olmadığı sürece kullanılan sistemde bir değişiklik meydana gelmeyecek. Fakat bu yalpalamayı Vedik astrologlar kullanmak ve değerlendirmek zorundalar. Bu nedenle de Koç olan Koç olmaya, Boğa olan Boğa olmaya devam edecek gibi… Bu konunun anlatılacağı çok fazla konu vardır. İlk çıktığı zaman burçlar ve takım yıldızları eşleşiyorlardı. 72 yılda bir bu kayma ile birlikte makas gitgide açılmaya başladı. Bu açılma ile birlikte de Mevsimsel Zodyak (Tropikal Zodyak) ve Sideral Zodyak (Yıldızsal Zodyak) oluştu ve ikisi de iki farklı astroloji olarak ulaştıkları nokta aynı yere çıkıyor. Sadece kullandıkları disiplin farklıdır. Eğer Klasik/Modern astrolojiyi takip ediyorsanız burçlarınız değişmiyor, fakat Vedik takip ediyorsanız burçları takip etmek yerine kendi takım yıldızlarınızı bilmeniz gerekir. Vedik astrologlar kendilerini iyi ifade edebilmek için burçları kullanıyorlar. Aslında burçları kullanmamaları gerekir. Fakat takım yıldızlarının isimleri zor olduğundan burçları kullanıyorlar. Böyle zamanlarda böyle haberler çıktığında, her iki sistemin bilgisi ister istemez karışıyor. Fakat kimsenin burcunda bu dönemde bir değişiklik olmuyor.