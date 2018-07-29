Çok zor bir hafta!

Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında gergin bir kontak olacak. Sınırları aşmak, özgürlük elde etmek, bizi kısıtlayan konu ve koşullardan uzaklaşmak, kurtulmak için harika günlerdir. İşte ayrıntılar...

Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında gergin bir kontak olacak. Bugünlerde özellikle elektrik çarpmalarına dikkat edin! Bilmediğiniz elektronik ve elektrikli aletleri tamir etmeye kalkmayın. Sınırları aşmak, özgürlük elde etmek, bizi kısıtlayan konu ve koşullardan uzaklaşmak, kurtulmak için harika günlerdir.

Başkalarını harekete geçirmekte, motive etmekte bugünlerde oldukça başarılı olabiliriz. Bugünlerde hız, adrenalin içeren yarış programlarını izlemek böyle yarışmalara katılmak için idealdir. Paraşütle atlamak, kayak yapmak, ekstrem sporlara katılmak için de uygundur. Kontrol edebileceğimizden çok daha fazla büyük bir enerjiye sahibizdir. Bu yüzden hareketi bol eylemlerde olmak, spor yapmak, enerjimizi boşaltacak her türlü aktiviteye girişmek için uygundur. Normalde yapmayacağımız davranışlar sergileyebiliriz, çılgınlıklar yapabiliriz. Aracınızla hız yapabilirsiniz. Fakat siz yine de ani, sürpriz ve beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun. Hangi eylemi yaparsanız yapın her türlü emniyet ve korumayı ihmal etmeyin.

Koç: Hafta boyunca sosyal ilişkileriniz, dostluk ilişkilerinizde tahammülün azalması, sizi kısıtlayan ve boğan insanları belki biraz sert bir şekilde hayatınızdan uzaklaştırmanız gerekebilir. Dostlarınız sizi, işin içinde risk ve tehlike olan bir şeylere davet ederlerse kabul etmeyin! Devamı…

Boğa: Hafta boyunca tahammül seviyeniz sıfırın altına seyredebilir, tepkileriniz her zamankinden çok daha sert ve kavgacı olabilir. Özellikle kariyer konularında oldukça stresli bir hafta sizleri bekliyor. Öfkeyle kalkıp birden istifa dilekçenizi vermeyin, üstlerinizle ve patronlarınızla ağız dalaşlarına girmemeye özen gösterin. Devamı…

İkizler: Hafta boyunca bastırılmış öfke, yeri ve zamanı geldiğinde vermeniz gereken tepkileri verememekten dolayı, kendinize sık sık kızabilirsiniz. Yasal olarak her türlü başınıza bela olabilecek konulardan uzak durmanızda fayda var. Devamı…

Yengeç: Hafta boyunca ödemeler, krediler, borçlar, nafaka, primler, miraslar, muhasebe işleri, banka işleri, yatırımlarla ilgili konularda oldukça stresli, problemli bir hafta sizleri bekliyor. Bu konularla ilgili çatışmalar içine çekilebilirsiniz, insanlarla tartışabilirsiniz. Para meselesi dostlarınızla aranızı açabilir. Devamı…

Aslan: İlişkiler, ortaklıklar ve kariyer konuları oldukça risk altında bu hafta. Bu alanlarda kurduğunuz, daha doğrusu yönettiğiniz ilişkileri artık yönetmek istemeyebilir, isyan bayrağını açabilirsiniz. İnsanlarla anlaşmak, ortak paydada buluşmak, ortak hareket etmek bu hafta çok kolay olmayabilir. Devamı…

Başak: Günlük angarya, yapılması gereken işler ve sorumluluklardan artık size gına gelebilir, sinirleriniz bozulabilir, üstünüze çokta vazife olmayan işleri artık üzerinizden atabilirsiniz. Birileri arkanızdan dedikodunuzu yapabilir, hoş olmayan şeyler duyabilir veya konuşmalar size çarptırılarak gelebilir. Devamı…

Terazi: Öncelikle özel hayatınız, aşk hayatınızla ilgili stresli durumlara hazır olun. Aniden ortaya çıkan kavgalar, tartışmalar yüzünden ayrılıklar ve kopmalar söz konusu olabilir. Bu aralar sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla olan iletişimde aksaklıklar ve yanlış anlamalar yüzünden sorunlar oluşabilir. Devamı…

Akrep: Hafta boyunca yuvada ve ailenizde huzur bulmakta zorlanabilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili konularda yanlışlıklar, işlerin yetişmemesi, kararsızlıklar söz konusu olabilir. Bu aralar iş hayatınızla ilgili büyük kararlar vermemek, iş değiştirmemek, yeni projelere başlamamak sizin için çok daha iyi olacaktır. Devamı…

Yay: Hafta boyunca yakın çevreniz, kardeşlerinizle olan ilişkiler, komşular, iletişim, internet işleri, eğitim işleri stres kaynağı haline dönecek. Bu alanlarda başınıza bela almamaya özen gösterin. Bu konularda tahammülünüz çok olmayabilir, normalde göz yumduğunuz konulara artık göz yummayabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Maddi konularla ilgili kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Parasal konularla ilgili başınıza bela almayın. Hafta boyunca ardı ardına masraflar çıkabilir, bu masrafların bir kısmı sağlık harcamaları ile ilgili olabilir. Banka hesaplarında karışıklıklar oluşabilir. Devamı…

Kova: Stresle baş etmeyi öğrenmelisiniz bu hafta. Hızlı hareket etmekten, çarpmalara, düşmelere, kazalara da açık olabilirsiniz. Tahammülünüz azalabilir, insanları bu aralar idare etmek pek kolay olmayabilir. İnsanlarla kuracağınız iletişim yanlış anlama ve anlaşılmaz üzerine kurulu olabilir. İlişkilerde çatışma söz konusudur. Devamı…

Balık: Şu sıralar hayat sizin kontrolünüzün dışında çok fazla olayla sizi sınava tutuyor olabilir. Vermeniz gereken tepkileri verememekten dolayı, özellikle kendinize çok fazla kızıyor ve haksızlık ediyor olabilirsiniz. Cesaret gerektiren durumlarda yeteri kadar kendinizi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Devamı…

