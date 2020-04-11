Covid-19 ne zaman bitecek?

Corona virüsü, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve kısa bir sürede tüm dünyayı etkisine almıştı. Bazı ülkelerde hayatı durma noktasına getiren bu virüsü ünlü astrolog Dinçer Güner, aylar öncesinden tahmin etmişti. Peki Covid-19 salgını ne zaman bitecek? Corona virüsünü, çıkışından bu yana astrolojik bakış açısı ile Dinçer Güner inceledi...

Dünyayı kasıp kavuran, bulaşma hızı çok yüksek olan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi olarak nitelendirdiği corona virüsü salgınınun astrolojik seyri nasıl? Acaba ne zaman biter? Virüsün amacı nedir? Gerçekten bize bir şeyler mi öğretme dersinde yoksa bu virüs hikayesinin altında yatan başka senaryolar mı var? Gelin astrolojik bakış açısı ile ele alalım, irdeleyelim…

Bu irdelemede hem istatistiki bilgiden yararlanacağız ama bunu yaparken aslında yapmaya çalıştığımız mesele iyi niyetli tahminden başka bir şey değil. Zira astrolojinin evrensel bir sembolizm olduğunu da unutmamak gerek. Tabi bunun için dünya üzerinde salgınlar arası en azından astrolojik bir benzerlik var mı önce bunu bakmayı tercih ettim. Varsa nedir? Buradan belki bir zamanlama yapabiliriz niyeti ile inceleyelim. İlk salgın örneğimiz, SARS-CoV, bundan 17 sene önce yine Çin'de 2002 Kasım ayında ortaya çıkmış. 2012 senesi Eylül ayında MERS-CoV, 1976 yılında Ebola virüsü, 1647’de Sarı Humma, 2009’da Domuz gribi, 1968’de Hong Kong gribi, 1957’de Asya Gribi, 1961 yılında AIDS, 1918’de ise İspanyol gribi. Covid-19 ise 20 Aralık 2019’da ortaya çıktı.

Gibi birkaç salgın daha var dünya tarihinde iz bırakmış olan. Aralarında 3 tane salgın dışında hiç birinin astrolojik bir ortak noktası yok. Ne bir tutulma, ne bir jenerasyon gezegenleri arası kontak. Ortak bir payda yok. Sadece enterasan olan Covid-19, SARS-CoV ve domuz gribi zamanları gökyüzünde Oğlak burcunda Güneş ve Ay tutulmaları varmış. Fakat bunu bir referans olarak almanın doğru olmayacağı düşüncesindeyim. Çünkü astrolojik sağlıklı istatistik her koşulda benzer bir sembolizm ile çalışması gerekir. Yani 11 salgın hastalıkta sadece 3 tanesinin ortak teması olması ile salgınlar arası bağlantı vardır diyemeyiz. O halde en klasik yöntemlerden biri olan, döngüsel yöntemi kullanmayı tercih ettim. Hastalığın ilk resmi olarak ilan edildiği zamanı baz alarak o günkü gökyüzü koşullarını referans alarak bir tahminde bulunabilirim. Bunda bir kesinlik yok elbette dediğim gibi, tamamen iyi niyetli bir tahmin sadece…

Covid-19 ilk defa 20 Aralık 2019 zamanı ortaya çıkmış. En azından Google kaynaklarda elde ettiğim bilgi bu yönde. Yani gökyüzünde 4. derece Oğlak burcunda meydana gelen tutulmadan tam bir hafta önce. Bu yüzden Covid-19'u tek başına bir Oğlak burcunda meydana gelen Güneş Tutulması ile başlayan bir döngü olarak kabul ediyorum. (Varsayımsal) Bunu bu şekilde belirtmemin nedeni gökyüzünde ne zaman 4. derece Oğlak burcunda tetikleyecek bir durum olursa Covid-19 ile ilgili bir gelişme olacağını düşünüyorum. Aralık ayından bu yana 4. derece Oğlak burcunu tetikleyen bu güne kadar sadece Koç burcunun 4. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelmişti. Bu Yeni Ay, içinde Şiron astroidi (yaralı şifacı) olan bir Yeni Ay’dı. 4. derecede meydana geldi ve Oğlak burcundaki tutulma derecesini tetikledi. 24 Mart civarında meydana gelen Koç burcundaki Yeni Ay zamanı ilk defa iyileşen insan kanındaki antikorları kullanarak tedavi bulmak adına adım atıldı ve yine bu tarih civarında aşıya dair gelişmeler yaşandı.

Önümüzdeki günlerde 4. derece Oğlak burcunu tetikleyen ilk gökyüzü olayı 23 Nisan günü Boğa burcunun 3. derecesinde meydana gelecek olan Yeni Ay. Bu Yeni Ay’da, Covid-19 için yapılan çalışmaların ilk somut, elle tutulur gelişmesi yaşanabilir. Hatta hepimize fazlası ile umut ışığı olacak açıklamalar yapılır. Bu tarihi büyük bir umutla bekliyorum. 23 Nisan +/- 2 gün. Sonraki 4. derece Oğlak burcunu tetikleyecek tarih ise 22 Mayıs günü İkizler burcunun 2. derecesinde meydana gelecek olan Yeni Ay. Yine bu dereceyi tetiklemekte. Belki Boğa burcu Yeni Ay zamanı ortaya çıkan somut gelişmelerin İkizler burcu semboliği ile hızla yayılmasına yardımcı olabilir. 22 Mayıs +/- 2 gün.

Daha sonra 21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda meydana gelecek olan Güneş Tutulması ise, Aralık ayında başlayan tutulma döngüsünün sonucunu getirebilir. Tutulma etkileri her zaman en azından +/- 15 gündür ve virüs konusunda dünya üzerinde insanlar hızla iyileşmeye başlar, normal yaşamlarımıza artık yavaş yavaş dönmeye başlayabiliriz… Benim yaptığım tamamen astrolojik bir iz sürme ve tahmin. Umarım çok daha kısa bir süre içinde normal yaşamlarımıza geri döneriz ve bu virüs belasından kurtulmuş oluruz. Yazı çok teknik olmuş olabilir, bu yüzden kusura bakmayın ama kendimi en iyi şekilde ifade etmeye çalıştım sadece.

Sevgiler…

Dinçer Güner