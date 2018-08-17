Depremlerin astrolojik işaretleri

17 Ağustos 1999... Tam 19 sene geçmiş üzerinden... Hayatını kaybedenlere Allah'tan gani gani rahmet ve geride kalanlara sabırlar diliyorum. Ülkece çok büyük bir sınavdan geçtik.

17 Ağustos 1999… Tam 19 sene geçmiş üzerinden… Hayatını kaybedenlere Allah’tan gani gani rahmet ve geride kalanlara sabırlar diliyorum. Ülkece çok büyük bir sınavdan geçtik.

– Depremler için bazı astrolojik istatistiki bilgiler var elimizde… Mesela toprak grubu burçlarda kötücül gezegenlerin olması ve kötü acılar alması depremleri tetikleyicidir. (Haritada kötücülün Satürn’un toprak grubu olan Boğa burcunda yer alması ve diğer kötücül Mars’tan sert görünüm alması)

– Depremler haritalarında özellikle Neptün’ün çok işlevsel olduğunu görüyoruz. (Olay anı haritasında Neptün’ün hem Ay hem de Jüpiter ile sert kontağı bulunmakta)

– Deprem ani haritalarinda sabit burclarin ozellikle cokca kendini gosterdigini goruyoruz ( olay haritasinda Boga-Akrep-Kova-Aslan sabit burclarda gezegenler var)

– Deprem haritalarında Akrep veya Plüton’un (ikisi de yer altı ile ilişkili) etkili olduklarını görüyoruz. (Akrep burcunda kötücül Mars, yaralanmayı gösteren Şiron ve tetikleyici Ay var. Ve de Plüton’un karma noktaları ile irtibati)

Umarım bir daha bu göstergelerin hepsinin aynı anda olduğu bir zamana yine denk gelmeyiz… Ve umarım çıkarılması gereken dersleri fazlası ile çıkarmışızdır…