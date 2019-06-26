Devrimci ruh: Ekrem İmamoğlu

23 Haziran seçimlerinden sonra İstanbul’un belediye başkanı olan sayın Ekrem İmamoğlu’nu biraz daha yakından tanımak için ünlü astrolog Dinçer Güner doğum haritasının analizini hazırladı. Güçlü yönleri neler, zayıf yönleri neler, onu neler mutlu eder, hayata geliş amacı nedir, nelere dikkat etmesi gerekir? İşte bu soruların detaylı cevapları...

Merhaba Arkadaşlar;

Bu sefer farklı tondan bir yazı ile karşınızdayım. Seçilmiş ama mazbatası iptal edilen ve yeniden seçim yarışına maruz bırakılan ve bu seferde 57 kat fark atarak 806 bin küsür oy alarak İstanbul'un belediye başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'nun doğum haritası analizi ile onu biraz daha yakından tanıyalım. Güçlü yönleri neler, zayıf yönleri neler, onu neler mutlu eder, hayata geliş amacı nedir, nelere dikkat etmesi gerekir…vs..vs Detaylı bir doğum haritası yazısı okumaya başlıyorsunuz…

Ekrem İmamoğlu; 4 Haziran 1971 saat 14:30 Trabzon'da dünyaya gelmiş.

Burcu: İkizler

Yükselen burcu: Terazi

Ay burcu: Terazi

Bir doğum haritasını okurken öncelikli olarak elementlerin dağılımının nasıl olduğuna bakılmalı. Ekrem Bey’in haritasında ise ateş elementi oldukça az, ama buna karşın oldukça yüksek bir hava elementi var. İlk etapta aslında bu beni oldukça şaşırttı zira ateş elementi azlığı genel olarak öz güven eksikliği, cesaretin yeteri kadar olmaması, mücadele etmekten kaçma, risk alamama gibi anlamlar içerir ve bunun yanı sıra ateşin o coşkulu, baskın, yüksek enerjisinin olmadığına işaret eder ve ani, fevri çıkışlarında olmadığını gösterir. Hava elementinin baskın olması iyi bir entelektüel kapasite, iyi bir hitabet yeteneği, öğrenmeye açıklık, iyi bir zeka ama bunların yanı sıra snopluk ve ukala bir havada katabilir. Aslında haritasında eksik olan ateş elementini yüksek bir hava elementi ile perdeleyebiliyor. İlk etapta şu imajı yaratsa da “aaa tam bir lider, bak nasıl ortaya çıkıp konuşuyor ve mücadeleden kaçmıyor” ama aslında bunu harika iletişim dili ve hitabet yeteneği ile ört bas etmekte. İnsanların duygularında çok mantığına hitap etmekte, akılcı, bilimsel ve tutarlı ifadesi olduğunu göstermekte. Yine element dağılımından yola çıkarak; hava + toprak güçlü. Bu da düşüncelerinin somut bir plana dayandığının göstergesi. Düşünceler havada kalmıyor, inandırıcı düşüncelere ve fikirlere sahip olduğuna işaret etmekte. Fakat haritasındaki ateş + su elementi azlığı ise yaratıcılıktan mahrum, dışarıdan motivasyona ihtiyaç duyma, kendi başına harekete geçememeye işaret edebilir. Düşünceleri için harekete geçebilir, ama inandıkları veya hayalleri için değil. Ve bunun için de her zaman dışarıdan motivasyona ihtiyaç duyar. Zaten doğum haritasında Mars/Ay/Güneş arasında büyük hava üçgeni bulunmakta. Fikir ve düşünce özgürlüğü savaşçısı olduğunu göstermekte. Bu yüzden belki de herkes konuşacak demesiyle birlikte toplumun birçok kesiminden hızla büyük destek almasına yardımcı oldu.

Yükselen burcu Terazi. Yükselen burç bizim sosyal maskemiz, dış dünyaya yansıttığımız yüzümüz ve bıraktığımız ilk intiba ile ilgilidir. Aslında klasik astrolojide yükselen burç çok değerlidir. Zira bu alan hem yeteneklerimiz hem sağlığımız hem de fiziksel olarak nasıl göründüğümüz ile de çok ilgilidir. Hem yükselen burcu hem de Ay burcu TERAZİ sayın İmamoğlu'nun. Terazi burcu astrolojide hak, hukuk, adalet, birlikte iş yapabilmek ve hareket, ortaklıklar kurmak, nezaket, kibarlık, hoşgörü, kararsızlık ve estetik kaygılara işaret eder. Ekrem İmamoğlu'nun sosyal imajı ve toplum üstünde bıraktığı ilk intibada tam olarak bunlar. Saniyesinin bile hesabını yapmıştı hatırlarsanız ;) Özellikle yükselen burcunun üzerinde olan AY onun toplumla duygusal bağ kurabilmesine, empati kurmasına, diğer insanların ihtiyaçlarını anlayabilmesine yardımcı olmaktadır.

Doğum haritasını bir gemi düşünün, geminin kaptanı ise yükselen burcun yöneticisi olur. Kaptan doğum haritasında nerede ise kişinin yaşamda yöneleceği, kendini göstereceği, yeteneklerini sergileyeceği alan orası olur. Yükselen burcu Terazi olduğundan dolayı yöneticisi ise Venüs. Venüs ise haritasında kendi yönettiği Boğa burcunda ve 7. ev dediğimiz köşe evde yer almakta. Satürn, Merkür ve Plüton ile kontakları var. Öncelikle kişinin bu denli inandırıcı, söylediklerinin diğer insanlar tarafından dinlenmesinin en temel sebebi, doğum haritasında iletişimi sembolize eden Merkür'ün Boğa burcunda olması. Zira Boğa her ne kadar yavaş, ağır, hantal ve değişime kapalı olsa bile istikrarlı ve güven veren bir burçtur. İletişim gezegeninin bu burçta olması ve yanında Satürn'ün yer alması ifade ettikleri, söyledikleri inandırıcı, somut bir noktaya varabiliyor. Ve tabii parayı sembolize eden Boğa burcunda yer alması ise sanırım Ekrem Bey tasarruf konusunda fazlaca ciddi olabilir. Para bu kişi için önemli ve gerçekten de paranın idaresini ve yönetmesini iyi bildiğini düşünebiliriz. Haritanın kaptanı Venüs de Boğa burcunda yer alıyor. İyi şeylerden anlayan, malın iyisini bilen, yeri geldiğinde yemesini, içmesini bilen, keyfinden de pek feragat etmeyecek biri olabilir. Güzellikten, kibarlıktan, nezaketten hoşlanan biri de yapacaktır kendisini. Bu arada haritasında yer alan Boğa burcundaki gezegen toplaşması kilo almaya elverişli bir beden verebileceği gibi, boyun ve boğaz bölgesi rahatsızlıkları da verebilir kendisine.

Gelelim Ay düğümlerine… Haritanın en değerli en önemli konusu aslında. Hayata geliş sebebi, varlık sebebi, konfor alanı ve geliştirilmesi gereken özellikleri, tekamül yolu… Güney Ay düğümü dediğimiz konfor alanımız, en iyi bildiğimiz ve yaptığımız şeyler, yeteneklerimizdir. Ekrem Bey'in Güney Ay düğümü Aslan burcunda. Doğuştan doğal lider, geniş kitlelere hitap etme gücü, sahnede olma, görünür olma arzusu, fark edilmek ve takdir edilmek en beğendiği ve hoşuna giden konular, yeri geldiğinde fanatikleşmek, rahat ve konforlu hatta bazen lüks bir hayatı sevmek olabilir. Gölge yönleri ile tüm hayatı boyunca dikkat etmesi gerekenler ise kibir, ego, sürekli alkış ve onay ihtiyacı, her şeyi bir gösteriye dönüştürmek, gereksiz dikkat çekme, kalple karar vermek. Bunlar ona her zaman zarar verecektir ve dikkatli olması gerekir. Kuzey Ay düğümü ise geliştirilmesi gereken özellikler ve tekamülün ve büyümenin yolu. O da Kova burcunda yer almakta. Tarafsız ve objektif olmak, ekip çalışmasına yatkın olmak, kişisel değil grubun, ekibin, toplumun çıkarlarını önemsemek, farklı yaşam kültürlerine saygılı olmak, geleneklerin dışına çıkabilmek, hümanizm, eşitlik gibi kavramları öne çıkarmak. Bu temaları geliştirdiği sürece yaşamda hep kanacaktır. Özellikle Kuzey Ay düğümünün yanında olan Mars, yeri geldiğinde karşı çıkmak, koşulları kabul etmeyerek isyan etmek ve devrim yapabilme gücünü kendinde bulma gibi özellikler katacaktır kişiye. Şimdi değil ama 2020 Kasım ile 2022 Kasım arası bu temalardan yana büyük sınavlar verecek kendisi, Satürn Kova burcuna geçtiği zaman… Özellikle aile ve kariyer alanında olacak belki de en önemli sınavları, bu bahsettiğim zaman aralığı içinde. Bu haritaya dair yazılacak sayfalarca yazı var. Onu da başka meslektaşlarıma bırakıyorum, doğum saatini paylaştıktan sonra onlarda inceleyeceklerdir muhtemelen.

Umarım Kuzey Ay düğümünün vadettiği ve seçim süresinde diline pelesenk olan insanlık, hümanizm, toplum faydasına işler, özgürlük, her hayata eşit uzaklıkta saygılı olma hali ve farklı seslere ve düşüncelere açıklık halini görev süresi boyunca eylemlerinde de görebiliriz. Görürsek eğer başarı cepte ama Güney Ay düğümü Aslan burcunun şımarık, bencil, egoist, eğlence ve gösteri düşkünü hali çıkarsa ortaya ne yazık ki başarılı bir süreç beklemez bizleri…

Bunu da hep birlikte yaşayıp göreceğiz…

Sevgiler…

Dinçer Güner