Dikkat! Bu hafta Mars Retrosu başlıyor

Bu hafta Mars Kova burcunda geri hareketine başlayacak. Bu sizin motivasyonunuzu biraz düşürürken, bir süreliğine harekete geçmekte zorlanabilir, kendinizi savunmanız gereken noktalarda yeterince etkin olamayabilirsiniz. Aman dikkat!

Bu hafta Mars Kova burcunda geri hareketine başlayacak. Bu bizim motivasyonumuzu biraz düşürürken, bir süreliğine harekete geçmekte zorlanabilir, kendimizi savunmamız gereken noktalarda yeterince etkin olamayabiliriz. Rekabet etmekte zorlanabilir, gücümüzü yeterince ortaya koyamayabiliriz.

Vücudumuzun savunma sistemi her zamanki gibi güçlü olmayabilir, rahatsızlıklara daha yatkın olabiliriz, biraz dikkat etmemiz gereken bir süreç. Merkür de Aslan burcuna geçiş yaparak iletişim dilimiz daha eğlenceli bir hale dönmeye başlıyor. Diğer yandan Oğlak burcunda meydana gelecek Satürnyen Dolunay ile özellikle iş ve kariyer ile ilgili konularda sorumluluklarımızın artacağı bir hafta bizleri bekliyor.

Koç: Arkadaşlarınızla aranızda anlamsız garip bir gerginlik meydana gelebilir, gereksiz küslükler oluşabilir. Bunun dışında iş hayatından kazandığınız gelirlerin hesaplanmasında bazı sorunlar meydana gelebilir, primlerinizi yeterince alamayabilirsiniz, maaş ödemelerinde sıkıntılar, gecikmeler meydana gelebilir. Devamı…

Boğa: Bu süreçte iş hayatınızda hızlı bir yükseliş beklememekte yarar var. Üstlerinizden, yöneticilerinizden sık sık canınızı sıkan eleştiriler alabilirsiniz. Bu dönem tam da aslında alttan almanız, sakinliğinizi, soğukkanlılığınızı korumanız gereken bir dönem. Motivasyonunuzu hemen kaybedebilirsiniz. Devamı…

İkizler: Kendinizi bu alanlarda ifade ederken çok daha fazla enerji sarf etmeniz gerekebilir. Önemli mevki ve statü sahibi kişilerle her ne kadar sürekli bir araya gelecek olsanız da onlarla ilişkilerde bu stresli çemberin içinde olabilecek. İletişim kanallarınızı sonuna kadar açacak, tüm iletişim araçları ile aktif iletişim içinde olacaksınız. Devamı…

Yengeç: Ortaklaşa kazanılan gelirlerde gecikmeler, yavaşlamalar meydana gelebilir, borç bulmakta veya geri ödemekte zorlanabilirsiniz. Ödemelerin aksayabileceği ve stres yaratabileceği bir tarih aralığı olabilecekti. Kısacası para ile ilgili yararlı büyük gelişmeler beklememekte yarar var. Devamı…

Aslan: İlişkilerde ve ortaklıklarda tehlike çanları çalmaya başlıyor! Partnerinizle veya ortağınızla ortak paydada buluşmakta zorlanabilir, birbirinizi sürekli eleştirebilir, incir çekirdeğini doldurmayacak muhabbetlerden büyük yangınlar çıkartabilirsiniz. Devamı…

Başak: İş yerinde adeta bir şeylerin tıkandığını ve işlerin ilerleyemediğine şahit olabilirsiniz. İş değiştirme ve terfi beklentilerinizi bu zaman aralığında pek yüksek tutmamalısınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle sudan sebeplerden dolayı aranızda gerginlikler oluşabilir. Eğer ki hayatınızda biri yok ise aşk kapınızı aralık bırakmanızda fayda var! Devamı…



Terazi: Yeni insanlarla tanışmak, yeni sosyal çevrelere girmek, yaşamınıza yeni insanlar katmak, arkadaşlarınızla ortak seyahat planları yapmak, uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelmek, toplanmalar yapmak için ideal bir sürece giriyorsunuz, tadını çıkarmaya bakın. Devamı…

Akrep: İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha fazla bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. İşle ilgili toplantılar görüşmeler sık sık meydana gelebilir, yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz. Önemli iş anlaşmaları, sözleşmeleri imzalamak için güzel etkileri söz konusu olacak. Devamı…

Yay: Elinizdeki işleri satmak için tekrar tekrar uğraşmanız gerekebilir, ama yılmayın! Kazançlarınızı arttırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Gereksiz fuzuli harcamalardan uzak durun. Devamı…

Oğlak: Maddi anlamda bu dönem paranın bereketi çok kalmayabilir, para geldiği gibi gider ve cüzdanınızda adeta bir delik vardır. Bir diğer olası etkisi de para ile ilgili konularda zihniniz dağınık olabilir ve doğru adımlar atamayabilirsiniz. Hayatınızda bazı sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz. Devamı…

Kova: Girişimleriniz yeterli ilerlemeyi bulamayabilir, çevrenizdeki kişiler sizi sürekli bencil olmakla suçlayabilirler. Hırsınızın seviyesi bu süreçte biraz daha düşebilir. Arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Devamı…

Balık: Arkanızdan türlü işler çeviren, kötü niyetli insanlarla uğraşmak zorunda kalabileceksiniz. Ruhsal anlamda kendiniz sürekli gergin hissedebilirsiniz. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Sosyal ilişkilere dikkat! Gereksiz gerginlikler, huzursuzluklar yüzünden tadınız kaçmasın. Devamı…

