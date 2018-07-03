Dikkat! Güvenliğiniz tehlike altında

13 Temmuz günü bu senenin ikinci Güneş Tutulması Yengeç burcunda meydana gelecek. Türkiye'den izlenemeyecek olan tutulma yaklaşık olarak 2 saat 15 dakika kadar sürecek. Bu dönem güvenliğiniz, sevdiklerinizin güvenliği hayatınızda belki de daha takıntılı bir şekilde ön plana çıkacaktır. Dikkat!

Merhaba Arkadaşlar;

13 Temmuz günü bu senenin ikinci Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma Yengeç burcunun 20. derecesinde meydana gelirken, tutulma Parçalı Güneş Tutulması olacak. Bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek, Antartika’nın kuzeyi ve Avustralya’nın güneyinden izlenebilecek bu tutulma, genel zamana göre saat 01.48’de başlayıp 04.13’te sona erecek.

Tutulmada ilk etapta göze çarpan gezegen Plüton olacağından dolayı, Plütonyen tutulma olacak. Gerçekleşecek olan bu Güneş Tutulması’nda “Castor” sabit yıldızı da etkin olacak. Ve son olarak tutulma Yengeç burcunun 3. dekanında gerçekleşecek. Tutulmalar biz astrologlar için büyük önem taşır, zira yaşadığımız senenin genelinde hangi kalitede olayların gerçekleşeceğini ön görebilmemiz açısından içinde oldukça bilgi içerirler. Geçtiğimiz 2 sene boyunca tutulmalar Aslan ve Kova burçları arasında gerçekleşti, şimdi ise yeni bir tutulma serüvenine giriş yapıyoruz, 2 sene boyunca Yengeç ve Oğlak burçlarında meydana gelecek. Tutulmaların etki süresi genel olarak tutulmanın kaç dakika sürdüğü ve nitelik bakımından hangi burçlar üzerinde olduğu ile alakalıdır. Ama genel olarak aslında tutulmalar en güçlü etkilerini tutulmanın gerçekleştiği gün itibari ile (+/-1 ay) içinde en güçlü etkilerini ortaya koyarlar. Ama bu tutulma 2 saat 15 dk kadar süreceğinden dolayı, önümüzdeki 2 aylık periyodu etkileyeceğini söyleyebiliriz. Tutulmalar Ay Düğümleri ile bağlantılı olduklarından “Karma” ile ilişkilendirilir. Hayatımızda öyle ya da böyle, olması gereken, bize ders veren, büyütecek, geliştirecek bazen iyicil bazen de zorlayıcı konu ve koşulları meydana getirir.

Şimdi sıra geldi bu tutulmayı detaylı bir şekilde incelemeye, bakalım bu 2 aylık periyotta hem kişisel anlamda, hem ülke hem de dünya anlamında bizleri neler bekliyor?

Tutulma “Yengeç” burcunda olacağından dolayı, Yengeç burcunun sembolize ettiği temel konularla haşır neşir olacağımıza işaret etmekte. Peki nedir bunlar? Ev, yuva, aile, güvenlikle ilgili konular, geçmişle ilgili bazı konular, yardımseverlik, fedakarlık gerektiren konular, beslenme, üreme, barınma gibi konular ön plana çıkabilir. Kırılgan ve kendimizi savunmamız gereken olaylar içine çekilebiliriz, melankolik bir ruh haline bürünebiliriz. Çevrenizdeki insanlara karşı daha korumacı ve savunmacı olabilir, bu tutulma zamanı özellikle anne ile ilgili konular, anne ile ilişkiler çok daha fazla ön plana çıkabilir. Beslenme, beslenme alışkanlıkları, besinlerle ilgili konular, diyet, sağlıklı yaşamı ilgilendiren konular ön planda olacaktır. Sağlıkla ilgili olarak karaciğer, göğüs, göğüs kafesi, memeler, kaburga, mide, yemek borusu hassas olabilir. Bu bölgeleri ve organları yoracak, yıpratacak hareketlerden kaçınmak yerinde olacaktır. Midede yanma, ekşime, boğazda yanma ve kuruluk hissi artabilir. Bu tutulma zamanı, evle ilgilenebilir, ev düzenlenebilir, evi daha rahat ve yaşanabilir hale getirilebilir, yemek yapılabilir, aile bireyleri ile daha fazla zaman geçirilebilir. Ev taşıma, gayrimenkul alım ve satım konuları gündeme gelebilir. Nostalji yaşanabilir, geçmişe ait konular sık sık konuşulabilir, gündeme gelebilir, koleksiyon yapılabilir.

TUTULMADA NELER YAPILMALI?

Eve ait tamamlanması gereken tüm yarım kalan işlerinizi tamamlayın mesela. Taşınma, yer değiştirme, evde tamirat işler, alım satım işlerinizi bitirebilirsiniz. Geçmişle biraz haşır neşir olmak, eski fotoğraflara göz atmak, eski günlükleri okumak, eski arkadaşlarla bir araya gelmek pek de fena fikir değil aslında. Annenizle daha çok zaman geçirin, ailenizle birlikte bereketli sofralar kurun ve sohbetler edin, ailenizle çok daha fazla yakınlaşın, varsa olası küslükleri sona erdirin mesela. Ön yargılarınızı ve sizi saran sert kabukları kırmak için biraz çaba sarf edin, duygularınızı rahatça ifade edin. Yengeç sembolizminde döllenme ve üreme vardır, çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu süreci değerlendirebilirsiniz. Kendinizi güvence altına almak istediğiniz konuları belirleyip bu konularda çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela evinizde alarm sistemi bile kurdurabilirsiniz. Duygusal anlamda farkındalığınızı arttıracak çalışmalara katılabilirsiniz. Aslında tam da bu Yengeç Güneş Tutulması zamanı, iyi bir aile dizimi çalışması ne iyi gider anlatamam! Evinizi, yaşadığınız alanı çok daha konforlu bir hale getirebilirsiniz. İlla çok para harcamaya gerek yoktur, 2 eşyanın yerini değiştirebilir, koltuklara yeni minderler alabilirsiniz.

Her tutulma bir “Tutulma Ailesine” bağlıdır. Bu tutulma da Saros serisi 2 eski kuzey ailesine üye bir tutulmadır. Bu tutulmanın içinde bulunduğu aile grubunun anlamı ise şudur, tüm ilişkilerin yeniden yapılandırılması, çürümüş, yozlaşmış, bitmiş tüm ilişki türlerinin sona ermesi anlamına gelir. Bu yüzden bu tutulma sürecinde özel, sosyal ve iş ilişkilerinizde yürümeyen, sonuna gelinen ama bir türlü kabul edilemeyen tüm ilişkileri nihai sona erdirmek için kolları sıvayabilirsiniz.

GEZEGEN KONTAKLARI

Tutulmada başrol oyuncusu Plüton ve ekstradan da 4 derece Orb ile de Neptün destek olacak. Önce Neptün ile başlayalım akabinde Plüton’dan bahsedelim. Tutulma zamanı NEPTÜN ile olan destekleyici açısı ile merhamet duygumuzun çok artacağına, hayal gücünün zenginliğine ve bir o kadar yaratıcı çalışmalar için harika bir döneme, sezgilerin ve ilhamın artması demektir. Tam da bu tutulma dönemi yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek, insanların duygusal, psikolojik yaralarını sarmak ve onarmak için de çok güzel etkiler var. Sanatsal bir takım işlerle haşır neşir iseniz bu tutulma ilham perileri de etrafınızda tur atacaklardır. Yine bu tutulma rüyaların daha anlamlı olmasına, bir işaret veya haber niteliğinde olmasına neden olabilir. Sevdiklerimizle beraber olmak, duygusal bağlar geliştirmek, annelik etmek için de uygun bir dönem.

Fakat diğer taraftan ne yazık ki işin içinde bir PLÜTON var, etkileri oldukça zorlayıcı olacak. Bireysel anlamda Plüton büyük öfke, kontrol, takıntı, güç çekişmesi, zoraki ayrılıklar, çürüme, bitiş, ölüm, yok oluş, büyük krizler, tacizler, değişim ve dönüşüm, büyük korkular, zorbalık gibi anahtar kelimelerle ifade edilir. Belli ki bu tutulma, aile ve iş dengesini kurmaya çalışırken mevcut düzeni ve sistemi değiştirerek yeni modellere geçişe işaret etmekte. Ya evinizde, yaşadığınız yerde ya da iş hayatınızla ilgili bir şeyleri bitirip yeni bir sisteme geçiş sürecinde olabilirsiniz veya önümüzdeki 2 ay hikayeniz buna dönüşebilir. Çok emek sarf ettiğiniz ama karşılık alamadığınız tüm duygusal bağları terk etmek, bitirmek zorunda kalabilirsiniz. Ailenizle, aile bireylerinizle takıntılı bir şekilde güç savaşları içine girmemenizi tavsiye ederim. Ailenizde çok hasta ve yaşlı kişiler var ise bu 2 ay onların sağlıklarını yakından takip etmenizi öneririm. Bir taraftan hayatın katı ve soğuk gerçekleri bir taraftan da duygusal konfor alanınız arasında ikilemler yaşayabilir, tercih yapmak zorundaymış gibi hissedebilirsiniz.

Özellikle aidiyet duygunuz, kendinizi ait hissettiğiniz alanlar değişebilir, yuvalar takıntı ve güç çekişmeleri yüzünden yıkılabilir. Özellikle evli olanların ekstra dikkat etmeleri gereken bir dönem. Evlilikler; finans, aidiyet, aile büyükleri ile ilgili konulardan testlerden geçebilirler. Bu dönem güvenliğiniz, evinizin güvenliği, sevdiklerinizin güvenliği, çocuklarınızın güvenliği hayatınızda belki de daha takıntılı bir şekilde ön plana çıkacaktır. İşin içinde Plüton varsa, değişim ve dönüşüm kaçınılmaz olacaktır. Hayatınızda şu sıralar artçı seslerini duyduğunuz konuların değişim ve dönüşümü için direnmeyin. Çürümüş, bitmiş, kokuşmuş, işe yaramayan ne varsa atın gitsin, yenilenin. Bitsin ki yerine yeni sistem, yeni düzen, yeni bir “Sen” gelebilsin.

SABİT YILDIZLAR

Tutulma da “Castor” sabit yıldızı da etkin olacak. Bu yıldız Merkür doğasında bir yıldız. Keskin bir aklı, hukukta başarıyı, ticarette başarıyı, bol miktarda seyahati gösterir. Tutulma zamanı hem Güneş hem de Ay ile beraber olacağından dolayı resmi işlerin hallolması, surata gelebilecek olan yaralar ile ilgilidir. Tutulma süresince hukuksal konularda gerekli desteğin rahat alınabileceğini, seyahatler organize etmek için iyi bir dönemde olunacağına işaret eder. Her türlü devletle ilgili resmi işleri halletmek için de uygundur. Ama diğer taraftan yüzümüze dikkat etmemiz gerek, yüzümüze gelebilecek darbeler, yaralanmalar, kafamızı bir yerlere çarpmalar, kafamıza bir şeylerin düşmesi olasıdır.

TUTULMADAN EN ÇOK KİMLER ETKİLENİR

Tutulmadan en çok doğum haritasında 20 derece Yengeç civarında gezegenleri olanlar ve öncü burçlarda (Koç, Terazi, Oğlak) bulunan gezegenlerin kalitesine göre birinci dereceden etkilenecekler arasında yer almakta. Tutulmanın sana özel, seni nasıl etkileyeceğini merak ediyorsan eğer www.sorumgeldi.com sitesini ziyaret edebilirsin.

DÜNYA ÜZERİNDE TUTULMA

Tutulmayı dünya üzerinden değerlendirecek olur ise eğer Yengeç burcunun sembolize ettiği konular, toprak bütünlüğü, vatani konular, bağımsızlık meseleleri, rejimler, emlak sektörü, inşaatlar, gayrimenkul sektörü, tarım, çocuklar demektir. Tutulmada işin içinde Plüton var. Plüton dünya astrolojisinde şunlarla sembolize ederiz; kontrol dışı büyük güçler, depremler, doğal afetler, gizli örgütler, mafyatik kişileri, yer altı örgütleri, karanlık işler, atom bombası, kimyasallar, kitlesel ölümler, suikastler, taciz, tecavüz, yanardağ aktiviteleri, silahlı soygunlar, yeraltı, madenler, yeraltı ile ilgili sorunlar demektir. Buradan yola çıkarak Plütonik tutulma ile ülkelerin bağımsızlıklarının ilan edilmesi, rejimlerin yıkılması, yeni rejimler ve sistemlerin kurulması olasıdır. Özellikle toprak ve tarım ürünleri ile ilgili büyük yatırımlar, toprakla ilgili konularda büyük değişimler, ülke sınırlarıyla ilgili büyük değişimlerin olmasını bekleyebiliriz. İşin içinde Plüton olduğu için, ülkeler arası güç çekişmeleri, savaşın büyümesi, toprak paylaşım meselelerinde gündemde olabileceğini düşünebiliriz. Ama bununla birlikte, Temmuz ve Ağustos ayı büyük depremlere gebe zamanlar demek pekte hata olmaz. Çok büyük doğal afetler meydana gelebilir, büyük kayıplar söz konusu olabilir. Özellikle emlak sektörü için, zorlu bir dönem diyebiliriz. Olası bir ekonomik zorlanmanın kaynağı emlak ve gayrimenkul sektörü kaynaklı olabilir.

Bu dönem dünya üzerinde çocuklar, çocuk kaçırma haberleri, çocuk tacizleri, çocuklarla ilgili haberlerin artması olasıdır. Umarım kitle imha silahları, kimyasal silahlarla ilgili dünya üzerinde üzücü gelişmeler yaşanmaz. Maden kazaları, yer altı çalışanları ile ilgili kaza veya kayıp haberleri olmaz umarım. Dünya üzerinde, güvenli yerlerin azalması söz konusu olabilir. Tutulma; Yengeç burcunun 3. dekanında gerçekleşecek. Bu da isyanlar ve bulaşıcı hastalıklar demektir. Özellikle bu 2 ay içinde, ülkeler içinde halkla isyanlara başlayabilir, büyük bulaşıcı hastalıkların yayılması özelikle hız kazanabilir. Dünya üzerinde, muhafazakarlığın güç kazanacağı bir sürece doğru hızla gidebileceğimizi de düşünebiliriz. Bu yüzden dünya üzerinde ırkçı, ayrımcı, faşizan söylemlerinde artabileceğini düşünmek gerekir. Castor sabit yıldızı etkin olacağından dolayı dünya üzerinde hükumetlerin zor duruma düşmesi, bazı ülkelerde darbeler, gemi kazaları, su ve deniz yolculuklarında büyük kayıplar; hapishanede isyanlar söz konusu olabilir.

TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Türkiye'nin yükselen burcu Yengeç. Bu yüzden bu tutulma ülkemiz için oldukça önemli bir tutulma. Tutulma Türkiye haritasında 1. evde meydana gelecek. Venüs ve Jüpiter ile güzel kontakları olacak. Ülkeler astrolojisinde 1. ev; halk, ülkenin bakış açısı, halkın endişeleri, ülkedeki iç sesler, halkın psikolojisi, vergiler, halkın tepkileri demektir. Kısacası halk demektir. Bu dönem tutulma ile halkın istekleri, halkın arzularının gerçekleşeceği, halkın taleplerinin karşılanacağını düşünmek hata olmaz. Özellikle Jüpiter ve Venüs ile kuracağı olumlu kontak ise sanatçılar, tiyatrocular, sahne önünde iş yapan kimseler için oldukça başarılı ve verimli bir süreç olacaktır. Çocuklarla ilgili, çocuklara yapılan zulümlere verilen cezalarla ilgili kanunda önemli ölçüde iyileştirmelerin olması beklenebilir.

Yalnız önümüzdeki 2 aylık dönem diplomatik ilişkilerimizi iyi yönetmemiz gereken bir süreçte olacağız. Dikkatli olunmalı, gaza gelmemeli, diğer ülkelerle olan ilişkilerimizi daha iyi boyuta taşıyacak adımların atılması da önem kazanacaktır. Halk olarak, kutuplaşmadan kaçınmak, daha çok birbirimize yakınlaşmak, güç çekişmelerinden uzak durmak yerinde olacaktır. Bu tutulma ile beraber emlak fiyatlarında düşüş olmasını bekleyebiliriz. Önümüzdeki 2 sene ev almak, bu konuda yatırım yapmak, ev sahibi olmak için iyi olacaktır.

Sevgiler…

Dinçer GÜNER