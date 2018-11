Dikkat! Mars Balık burcunda

Mars 16 Kasım'da Balık burcuna geçiş yapacak ve 1 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem daha sinirli, agresif, sinsi ve gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle denizlerde kabarmalar meydana gelebilir. Bu dönem bu konulara daha dikkat edilmelidir. İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

Mars 16 Kasım’da Balık burcuna geçiş yapacak ve 1 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem neler olabilir buna göz atalım şimdi biraz. Bunu anlayabilmek için öncelikle Mars’ı akabinde de Balık burcunun astrolojide neleri sembolize ettiklerini iyi bilmemiz gerekiyor.

Mars kısaca güç kullanma, harekete geçebilme, atılganlık, inisiyatifi ele alma, mücadele, risk alabilen, savaşçı bir gezegendir. Gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. Malefik yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdahaleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder. Balık ise astrolojide hayaller, elle tutulmayan her şey, kurban psikolojisi, dışarıdan gelen etkiler altında kalmak, merhamet, sezgiler, sınırların kalkması, su ile ilgili her şey, denizler, seller, okyanuslar, bilinç dışı, korkular, iki uç arasında gidip gelmek, sevgi, kaos, hassas olmak, kırılganlık, alınganlık, özveri, yaratıcılık, sisler, olaylara sis perdesi arkasından bakmak, dağınıklık, empati, dalgın, unutkan, bağımlılıklar, bütünleşmek, kabullenici, ruhsal konular, ruh hali sık değişken gibi konuları sembolize eder.

Mars Balık burcundayken, harekete geçmek için verdiğimiz kararlar hızlı bir şekilde değişkenlik gösterebilir. Motivasyon düşüklüğü, başlanılan işleri ufak bir sorunda hemen bırakma meydana gelebilir. Bu dönemin en iyi hali hayallerimizi gerçekleştirmek için harekete geçmek olacaktır. Ama unutmayın ki bu hayallerin gerçekçi, ayakları yere sağlam basan olması gereklidir. Bu dönem gerçeklerden kaçmaya eğilimimiz daha da artabilir. Bu dönem savaşmayarak, her şeyi olduğu gibi kabul ederek yolumuza devam etmemiz olasıdır. Yaşam enerjimizi daha çok ruhsal konular için harcayabilir, bu konularda savaşlar verebiliriz. İsteklerimizi elde etmek için dışarıdan olumlu motivasyonlara ihtiyacımız vardır bu dönem. Yoksa sadece tembellik yaparak ve vazgeçerek geçirebiliriz bu süreci. Daha pasif agresif tavırlar sergileyebiliriz. Olası bir öfke ve kızgınlık durumu, ya içe döner ve kendimizle uğraşırız ya da öfkemizi dışa vururken hedef her defasında şaşabilir, sınırlarımızı bilemeyebiliriz. Bu dönem intihar oranları bu yüzden artabilir. Sinsi ve gizli düşmanlıklarla uğraşmak zorunda kalabiliriz. Bu dönem enerjimizi diğer insanlara yardım etmek, sorunlarını çözmek için kullanabiliriz, bu iyicil bir şekilde kullanım olur. Bu dönem bir şeyler savaşmak yerine, her şeyi olduğu gibi kabule geçmek sorunların atlatılmasına yardımcı olacaktır. Duygusal taleplerde aşırıya kaçmamaya özen göstermekte fayda var. Duygusal olarak hedeflerimize ulaşamayınca arızaya bağlayabiliriz, fakat sonuca ulaşmaz. Yine bu dönem su ile ilgili sporlar yapmak, yüzmek en olumlu aktivitelerdendir. Kararlarımızın arkasında durmak zorlaşabilir, çabuk dağılabiliriz. Bazen de ne için savaştığımızı bilemeyebiliriz. Gereksiz alınganlıklar yaparak, tartışmalara yol açabiliriz.

Özellikle denizlerde kabarmalar, taşmalar, sel olayları gündeme gelebilir. Deniz taşıtlarında kaza haberlerine rastlayabiliriz, boğulma haberleri olabilir sık sık. Ruhsal, manevi stres seviyesi artış olabilir. İç dünyamızda bazı savaşlar verebiliriz. Harekete geçmekte zorlanabilir, tembelliğe yenik düşebilir. Sinsice hareket etme eğiliminde olabiliriz. Enerji, kişisel ihtiyaçlardan çok, başkalarının menfaati üzerine çalışabilir. Kabaca, direk hareket etmek yerine, indirek ve daha yumuşak, kibar hareket edebiliriz. Disipline olmakta zorlanabilir, enerjimiz dağılabilir, konsantrasyon düşebilir. Ruhsal, manevi konularda daha rahat ilerleme sağlanabilir. Enerji dağılır ve birden fazla düşünce arasında sıkışıp kalabilir, rahat hareket etmekte zorlanabiliriz.

TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE

Mars Türkiye haritasında 10. eve giriş yapıyor. 10. ev ise, hükümet, ülke yöneticileri, ülkenin diğer ülkeler üzerindeki üstünlüğünü, ünlü ve tanınmış kişileri sembolize eder. Mars'ın hem Balık hem de 10.evde olması, bu dönemde yönetimde istikrarlı kararların alınmasının zorlaşacağını gösterir. Hedefler, kararlar değişebilir. Daha sinirli, gergin bir Türkiye profili çizilebilir veya uluslararası alanda böyle algılanabilir. Ülke yönetiminde söz sahibi kişilerin daha stresli, gergin bir dönem bekliyor. Ünlü kişilerle ilgili alkol veya uyuşturucu yüzünden kaza haberleri veya skandal konular gündeme gelebilir. Yine bu süreçte sık sık başarılı uyuşturucu operasyonları yapılabilir. Alkol fiyatlarında yeniden bir yapılanmaya gidebilir, alkol tüketimine ilişkin gergin durumlar oluşabilir sık sık.

Sevgiler…

Dinçer GÜNER