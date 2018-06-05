Dikkat! Merkür Güneş’in kalbinde…

6 Haziran Çarşamba günü saat 03:57 ile 11:14’e kadar her türlü yazılı, sözlü, görsel iletişimi simgeleyen Merkür; Güneş ile aynı derece ve dakikada olacak. Bir gezegenin Güneş’in kalbinde olması, Güneş ile bir gezegenin aynı burçta, aynı derecede ve aynı dakikada yer alması demektir. İşte ayrıntılar...

Merhaba Hepinize;

6 Haziran Çarşamba günü saat 03:57 ile 11:14'e kadar her türlü yazılı, sözlü, görsel iletişimi simgeleyen Merkür; Güneş ile aynı derece ve dakikada olacak. Bir gezegenin Güneş'in kalbinde olması, Güneş ile bir gezegenin aynı burçta, aynı derecede ve aynı dakikada yer alması demektir.

Güneş yaşam veren olduğu için, eğer bir gezegen Güneş'in kalbinde olursa, evren bir süreliğine o gezegenin dinamiği etkin oluyor demektir. Kısacası Güneş'i Kral gibi düşünürsek, Kral tahtını kısa bir süreliğine Merkür'e bırakıyor diyebiliriz. Merkür, Güneş'in kalbinde olacağı için, Merküryen her türlü konuda bir şeyler yapmak için evrenin en doğru zamanı olduğunu gösterir. Merkür'ün Güneş’in kalbinde olma hali 6 Haziran günü aslında tamamında gözlemlenecek ama tam saat olarak gece saat 03:57 ile 11:14 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu saatleri not alın hemen! Neden mi?

NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZE DİKKAT EDİN!

Merkür'ün Güneş'in kalbinde olması demek, evrenle olan iletişim bağının eksiksiz, tam bir şekilde gerçekleşeceğini gösterir. Evrenin sizin isteklerinizi net bir şekilde duyacağına işarettir. Bu saatler arasında ağzınızdan çıkana, ne düşündüğünüze dikkat! Gerçekleşebilir. Bu saatler arasında, zihninizi boşaltıp isteklerinizi, dileklerinizi, ihtiyacınız olan şeylere odaklanın. Tam, eksiksiz ve net bir şekilde! Evrenin bu açık kapılarını her zaman bulamazsınız. Böyle zamanları iyi değerlendirmek lazım. Bu etkileşim İKİZLER burcunda olacak. Ki Merkür'ün en güçlü olduğu pozisyon bu!

Her türlü anlaşma, sözleşme, eğitim, konuşma, ifade, düşünceler Merkür ile ifade edilir ve en güçlü olduğu bu pozisyonda, düşünce gücünü de arttıran ve güçlendiren bir etki yaratacaktır. Yapabiliyorsanız meditasyon yapmak, dua etmek, belki de isteklerinizi not almak yada size özel bağlantı kurma şekliniz nasılsa onu yapın. Veya belki de yazarsınız ve bir yerlere asarsınız… Artık orası size kalmış, evrenle direkt bağlantıda olacaksınız. Bu şansı, bu saatler arası bence çok iyi değerlendirin. Ben genelde böyle zamanlar yakaladığımda, yalnız kalmaya ve düşüncelerimi, isteklerimi, dileklerimizi öncelikle kendime odaklanarak en katıksız, en saf, en kalbimden geçtiği şekilde kağıda notlar almayı ve onu bir yere asmayı tercih ederim. Pek tabii herkesin yöntemi farklı olabilir bu konuda!

Evrenin arada bir olan açık kapılarını iyi yakalamak ve değerlendirmek gerek ;) Hadi bakalım hepinize kolay gelsin!