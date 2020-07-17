Dinçer Güner ile Astrologlar Arasında: 200 yıllık Hava Çağı nelerin habercisi?

Dinçer Güner ile Astrologlar Arasında programının bu haftaki konuğu genç astrolog Efe Erten oldu. Kendisini batı modern psikolojik astrolog olarak tanımlayan Erten, Dinçer Güner ile hem psikolojik astrolojinin ne anlama geldiğini hem de farklı bir bakış açısıyla Kova çağını incelediler...

Dinçer Güner ile Astrologlar Arasında programının bu haftaki konuğu astrolojinin psikoloji dalında isim yapmış olan astrolog Efe Erten oldu. İki ünlü astrolog bir araya gelerek hem psikoloji astrolojinin ne olduğunu hem de önümüzdeki süreçte meydana gelecek olan gökyüzü hareketlerini değerlendirdiler.

Özellikle Jüpiter ile Satürn kavuşumuna vurgu yapan Erten; ”21 Aralık tarihinde meydana gelecek olan Jüpiter ve Satürn kavuşumu ile 200 yıllık Hava çağı başlayacak. Bir önceki Toprak çağı idi. Elementlerin yönlerle alakasına bakacak olursak da toprak KUZEY demektir. Ve gerçekten bu süreçte güç hep Kuzey ülkelerindeydi. Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa gibi. NATO’nun bile adı aslında Kuzey Atlantik Operasyonu’dur. Fakat şimdi Hava çağı başlıyor ve hava da DOĞU demektir. Yani Çin, Rusya, Hindistan ve belki de Türkiye olur. Geçen sene Notre Dame Katedrali’nin yanması ile Ayasofya’nın açılması sembolik seviyede bu 200 yıllık Hava Çağının sembolleridir’‘ dedi.

Jüpiter ile Plüton döngüsüne de değinen Erten; ”Bu iki gezegen de yavaş hareket eden gezegenler ve kavuşumlarını her zaman aynı yıl aralığında yapıyorlar. Jüpiter kendisi 12 yılda bir dönen bir gezegendir. Plüton ise ondan daha yavaş olduğu için kendi dönüşünü Jüpiter’e dayatıyor. Bu nedenle 12 yılda bir kavuşumları meydana geliyor. Fakat bu döngünün en önemli etkisi diğer kavuşumlarla beraber olmasıdır. Çünkü 36 yılda bir meydana gelen Satürn Plüton döngüsü ve 20 yılda bir meydana gelen Jüpiter Satürn kavuşumu da var. Fakat bu sefer ki Satürn ve Plüton kavuşumu 20 yıldan daha uzun sürecek, çünkü element değiştiriyor. 200 yılda bir element değiştiriyor ve bu nedenle de 20 yıldan daha uzun sürecek. Bütün bu etkiler aslında 86.000 yılda bir olacak bir etkileşim oluyor” yorumunda bulundu.

Jüpiter ve Plüton döngüsü nedir sorusuna ise Erten; ”12 Ocak 2020’de büyük yıkım öngörüsünde bulunmuştum. 5 Nisan, 30 Haziran ve 13 Kasım tarihlerinde Jüpiter ve Plüton kavuşumları olacak ve bu zaman ise ruhsal iyileşme olarak adlandırmıştım. En sonunda ise Jüpiter ve Satürn kavuşumunu yeni dünya düzeni olarak adlandırmıştım. Bu açıdan baktığımızda ruhsal iyileşme güzel diğerlerine göre ama daha detayına inince başka anlamlarını da görüyoruz. Jüpiter büyük, Plüton ise dönüşüm ve yenilenme anlamına geliyor. Bu açıdan dünyada büyük reformların, büyük değişimlerin yapılmasını bekliyoruz. Jüpiter aynı zamanda inanç, dini konular ve değerler de olduğu için bunlarda da değişim bekliyoruz. Bu açıdan Ayasofya’nın açılması da not etmemiz gereken bir şey, dini bir sembolün dönüşümü” şeklinde konuştu.