Dinçer Güner ile Astrologlar arasında: 5 Mayıs’ta dünyada neler olacak?

Ünlü astrolog Dinçer Güner'in Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu Astrolog Zerrin Zindancıoğlu. İki astrolog, bir araya gelerek önümüzdeki hafta meydana gelecek olan Ay Düğümlerinin burç değiştirmesi hakkında bir söyleşi yaptılar. İkili, 2020'nin ülkemizi nasıl etkileyeceğini, ilerleyen süreçte hem ülkemiz açısından hem de dünyanın içinde bulunduğu durumdan nasıl çıkabileceğini değerlendirdiler. İşte iki astrolojik bakış açısından Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu pandeminin etkileri...

Karma, Uranyen astroloji, Vedik gibi birkaç koldan farklı bir şekilde uzmanlık alanı yaratan Zerrin Zindancıoğlu bu hafta Dinçer Güner ile Astrologlar arasında programının konuğu oldu. Dinçer Güner ve Zerrin Zincancıoğlu bir araya gelerek 5 Mayıs’ta meydana gelecek olan Ay Düğümlerini değerlendirdiler.

İçinde bulunduğumuz durumu ‘Fırtınanın gözü’ olarak adlandıran astrolog Zerrin Zindancıoğlu, önümüzdeki süreçte meydana gelecek olan Ay Düğümlerinin ve Retroların bireysel olarak, ülkemiz ve dünya açısından nasıl etkileyeceğini anlatacak. Zindancıoğlu; ‘5 Mayıs’ta Ay Düğümleri burç değiştirecek. Ay Düğümleri o sene meydana gelecek olan Ay ve Güneş Tutulmalarının nerede ve hangi burçlar arasında gerçekleşeceğini gösterir. Ve bu süreçte Ay Düğümleri burç değiştirerek İkizler ve Yay aksına geçiş yapıyor. Bu geçişten önceki süreçte 1,5 sene boyunca Oğlak ve Yengeç aksında yer alıyordu. Bu süreçte tüm sistemler değişti, ailelerimizin farkına vardık ve evlerimde kalmak zorunda kaldık. Dünya genelinde de kesin bilinen sistemlerin değiştiğine şahit olduk.’

5 Mayıs’tan sonra zanaatkarların ve küçük işletmelerin dönemi başlıyor olacak diyen Zindancıoğlu; ‘Ülkemiz açısından eğitim konusunda önemli değişiklikler meydana gelebilecek. 2020 Türkiye açısından bir çıkış noktası olacak. 2021’den sonra da önemli ve güzel değişiklikler meydana gelecek. Türkiye bu süreçte ticari arenadan pay alabilir. Önceki yıllarda İkizler-Yay döneminde çoklu süreçlere girilmiş. Örneğin çoklu kanallar ortaya çıkmış. Bu süreç de çoklu bir dönem olacak aslında.’ yorumunda bulundu.

Merkür’ün bu sene 3 tane su grubunda Retrosu var. Geçen hafta Astrologlar arasında programına katılan Şebnem Ekşib’in de söylediği gibi su grubunun etkileri meydana gelebilir. İkizler burcunda meydana gelen Kuzey Ay Düğümü hakkında da konuşan Zindancıoğlu; “Tarihte önceleri bu dönemde bilim ve tıp konusunda önemli keşifler olmuş. Bu virüsü yenebilmek için Eylül ayında aşı değil belki de ama ilaç konusunda bir keşif meydana gelebilir’ dedi.