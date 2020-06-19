Dinçer Güner ile Astrologlar Arasında: Bu yaza dikkat!

Dinçer Güner ile Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu ünlü astrolog Filiz Özkol oldu. İkili bir araya gelerek retroların ve tutulmaların dünyayı ve Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini, bu yazın sıcak ve kurak geçecek olmasının nedenlerini değerlendirdiler...

Dinçer Güner ile Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu ünlü astrolog Filiz Özkol oldu. İki ünlü astrolog bir araya gelerek önümüzdeki süreçte meydana gelecek olan Merkür Retrosunu ve tutulmaları değerlendirdiler.

Gezegenlerin ilginç bir dönemden geçtiğini dile getiren Özkol, ”Mars’ında Koç burcuna geçmesiyle son 450 senenin özel bir dönemini yaşayacağız. 100 senede bir evren bize bilanço çıkarıyor. Büyük gezegenler toplumları cezalandırıyor. 2024 senesinde doğan çocuklar dünyaya hakim olacaklar. Bedensellikleri akıl ve mantık olan kozmik çocuklar dünyaya gelecek. Duygusal eksiklikleri çok olacak. Evren şekil değiştirecek. Fakat bunların olması için 20 yıl geçmesi gerekmektedir. 26 Aralık ve 10 Ocak’taki tutulmaların akslarını 21 Haziran’da ve 5 Temmuz’da tamamlayacağız. Bu bir döngüdür. Tutulmalar toprak ve su gezegenlerinde oldu. O yüzden sıcak ve kurak bir yaz geçireceğiz. Uranüs Boğa burcunda olduğu için toprağı kurutabilir. 20 Temmuz’dan sonra sıcaklıklar artacak ve kurak bir yaza geçiş yapacağız. 21 Haziran’da Yengeç burcunda Güneş tutulması hemen 20 Temmuz’da Yengeç burcunda Yeni Ay ve Satürn Retrosu, Plüton Retrosu ve Jüpiter Retrosu ile hareket edecekler. Öncü bir şey başlayacak dünyada. Ülkeler arası haritaya bakınca Amerika’nın baya eksilerde olduğunu gördüm” dedi.

Yengeç burcundaki tutulmanın büyük bir patlamaya uğrayacağını söyleyen Özkul, ”Tüm dünyada halk isyanda olacak. tamamen dünya değişecektir. Corona aşısı Japonlar veya Almanlardan gelecek diye düşünüyorum. İki ülkede Kova burcunun özelliklerini taşıyacaklar. Pandeminin geri gelme ihtimali de bu süreçte çok büyük ihtimaldir” dedi. Kova Çağı için Özkol, ”Milenyum yılı biterek Kozmik yıl başlıyor. Ruhlar biraz daha metalik ve materyalist olacaklar” açıklamasında bulundu.

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