Dinçer Güner ile Astrologlar arasında: Corona sistemli mi bulaştırıldı?

Ünlü astrolog Dinçer Güner'in Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu Astrolog Asude Argun. İki astrolog, bir araya gelerek Venüs Retrosu hakkında, insanlığa çip takılacak mı sorularına kendi yorumlarıyla cevap vererek, corona virüsü hakkında söyleşi yaptılar. İkili, önümüzdeki 10 günlük süreçte bireysel olarak nasıl etkilerin olacağını değerlendirdiler. İşte iki astrolojik bakış açısından Venüs Retrosu değerlendirmesi...

Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu astrolojiye yıllarını vermiş, farklı bakış açılarıyla astrolojiye katkısı olmuş olan isim Asude Argun oldu. Sufizm ve enerji çalışmaları ile de ilgilenmiş olan Argun, yaklaşan Venüs Retrosu hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Eskisi gibi olmayan bir normalleşme dönemine geçiş yapacağız. Argun bu dönem için ”Yeni bir dönem ya da Kova çağının ilk adımlarını attık diye değerlendirebilir” yorumunda bulundu. Peki bu Kova çağı ne anlama gelmektedir? Artık bireyin birey olduğunu, toplumun bir liderinin de olduğunu anladığımız bir döneme giriş yapmak demektir. Toplumsal olarak teknolojinin çok ciddi bir şekilde içine çekileceğimiz anlamına gelir. Günümüzde insanlara çip takılacak mı sorusu herkesin kafasını karıştırmakla birlikte merak konusu haline de geldi. Güner, ”Uranüs’ün Boğa ile birlikteliği, Satürn’ün Kova ile birlikteliği ve corona virüsünün ortaya çıkması ile birlikte sürecin devamında insanlara çip takılması söz konusu olabilir?’ sorusunu yönlendirdi. Argun; ”Bedeni ve sağlığı korumak çok önemli. Bedeni kendi fabrika ayarlarında tuttuğunuzda dışarıdan hiçbir şey size bulaşmıyor. O yüzden çipe gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü şeker, insulin direnci ile oynanılmış, paketli gıdalar tüketilmiş, bir MR cihazına girip çıkılmış ve bedenin fabrika ayarlarının zaten bozulduğu bir dönemdeyiz. Bir de üzerine corona virüsü gelince herkes aynı reaksiyonu vermedi mi? Bu sebeple çip takılması çok zor bir şey değil gibi görünüyor” dedi.

8 senelik bir süreçte Uranüs Boğa etkileşimi dolayısıyla insan bedeni bu durumdan etkilenebilir. Güner; ”Bu sürecin içinde insan bedeninin internetleşeceği bir dönem olabilir. Bu teknolojinin arkasında olanlarında bu virüsten sorumlu olduklarını kişisel olarak düşünmekteyim. Çünkü bu süreçte enteresan Satürn döngüleri mevcut” dedi.

Önümüzdeki 10 günlük süreçte İkizler burcunda Venüs Retrosu meydana gelecek. Tam olarak bu süreç 13 Mayıs ve 27 Haziran tarihleri arasını kapsayacak. İşlerin ve ilişkilerin gerileyeceği bir dönem olacak. İletişim sorunlarının sıkça meydana geleceği bu dönemde aslında bireyler kendi içlerine dönmek isteyeceklerdir. Venüs, alacak ve verecekle ilişkilendirilir. Bu yüzden herkesin bir alacak verecek dengesinin oluşacağı bir süreç olacak. Fakat Venüs Retrosunda özellikle alışveriş yaparken dikkatli olmak gerekmektedir. Aynı zamanda Venüs hayatta ve ilişkilerde denge sağlamaktadır.