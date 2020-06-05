Dinçer Güner ile Astrologlar arasında: Davut’un yıldızı günümüzü etkiledi mi?

Ünlü astrolog Dinçer Güner'in Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu astrolojinin mihenk taşı ve rüyalar konusunda bilgili olan Astrolog Yasemin Boran oldu. İkili bir araya gelerek Covid-19'un öncesini ve geleceğini değerlendirdiler...

Ünlü astrolog Dinçer Güner’in Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu Türkiye’de astroloji konusunda mihenk taşlarından biri olan Astrolog Yasemin Boran oldu. İki önemli isim Covid-19 ve sonrasındaki süreci değerlendirdi.

Büyük bir değişim süreci içinde olduğumuzu dile getiren Boran; ‘Eskiden meydana gelen olaylar sonucunda bugüne gelmiş bulunmaktayız. Bu yüzden eskisi gibi olunmaması gerekmektedir. Dünyanın bu güne kadar görmüş olduğu en büyük değişim süreçlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Buna şahit olmak tarihi bir olay’ dedi. Astrolojik olarak 2003 yılında gökyüzünde meydana gelen ‘Davut’un Yıldızı’na değinen Boran; ‘2003 ve ondan sonrasında bu zamanların görünür hale geldiğini ifade edebilir’ dedi.

Venüs, Neptün ve Mars arasında kuvvetli bir etkileşim mevcut olacak. Ay ise Yay burcunda olacak. Aynı zamanda da bugün Ay Tutulması da meydana gelecek. Boran; ‘Ay Tutulması ile beraber, Venüs geri hareketinde olacak. Bu gökyüzü hareketleri hareketli burçlarda meydana gelecek. Salgın hastalıkla ilgili özellikle dikkatli olmalıyız. Kafamızı karıştıran parasal ihtiyaçların ve ekonomik açıdan kaygıların artacağı bir dönem olacaktır. Ay Tutulması cuma akşam 22:10’da meydana gelecek. Yani dünyanın gölgesinin Ay’ın üzerine düştüğü zaman bizler bilinçlerimizin en derinlerine yolculuk yapabilir ve hoşumuza gitmeyen, gömdüğümüz konular ile karşılaşabiliriz. Duygularımızı denetlememizin kolay olmayacağı bir döneme giriyoruz’ yorumunda bulundu.