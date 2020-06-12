Dinçer Güner ile Astrologlar Arasında: Dünya çöküşe mi gidiyor?

Dinçer Güner ile Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu ünlü sunucu ve Astroloji'ye duyduğu merakı ile tanınan Seray Sever oldu. Ünlü sunucu, astroloji ile tanışmasından, pandemi sürecine, dünya ekonomisine kadar birçok konuyu Dinçer Güner ile bir araya gelerek değerlendirdi.

Dinçer Güner ile Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu ünlü sunucu Seray Sever oldu. İkili, ünlü sunucunun astroloji ile tanışmasından tutun da Kova çağının derinliklerine kadar her şeyi en samimi halleri ile konuştular.

Daha önce yaptığı programında astroloji hakkında bilgiler veren Sever, 26 Aralık’ta Oğlak burcunda meydana gelen Güneş Tutulması ile bitişin başladığını dile getirmiş. 2019’da olan bütün tutulmaların Yengeç ve Oğlak aksında olduğunu belirten Sever, ‘Yengeç nedir, endişe, hassasiyet, aile, yuva ve güvenlik ihtiyacımız demektir. Oğlak ise devlet ile ilgili konular, ekonomi, sınırlamalar demektir. Bunların hepsini bu süreçte yaşadık. Öncelikle Oğlak burcunda olduğu için en tepeye kadar yükselecek, baskısı altına alacak. Daha sonrasında özgürlük ve akıl çağı gelecek’ dedi. Kapitalizm ve faşizmin çöküp sosyalizmin yükseleceği bir çağa yolculuk ettiğimizi ifade eden ikili bu yeni çağda aklın ve bilginin daha ön plana çıktığına vurgu yaptılar.

5 Temmuz’dan sonra Covid-19 salgınında ikinci dalganın olmayacağını fakat gelecek dalganın dünya üzerindeki ekonomik çökmenin olacağını söyleyen Sever, ‘Bu dönemde dünya üzerinde işsizlik çok artacak, devletlerin korkuyla kurdukları otoriteler insanları besleyemezlerse yıkılacaklar. İlerleyen dönemlerde Uranyen astrolojiye göre 21 Aralık 2020’de Zeus, Mars ve Plüto kavuşumu var. Dolayısıyla birçok şey değişecektir. Savaş stratejileri değişebilir. Cinsel kimliklere bakış açıları değişecek. Değişime ve dönüşüme açık olunması gereken bir dönemde olacağız’ dedi.

Astrolojik açıdan 2020 yılından sonra su ve hava ile ilgili sıkıntıların olacağını söyleyen Sever, ‘Özellikle su ile ilgili sıkıntılar olabilir, Neptün ve Poseidon devrede olacak. Su savaşlarının çıkacağı bir dönem olabilir. Bu dönemde sadeleşmek gerekildiğini düşünüyorum. Sırf haber dinleyerek bilgilenmek değil, pandemi sürecinde insanlar sadece bunu izleyip psikolojilerini bozdular. Çok büyük depresyona gidiliyor aslında’ dedi. Güner ‘Küresel depresyon var’ dedi.