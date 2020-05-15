Dinçer Güner ile Astrologlar arasında: Eski sevgililere kapıyı açmayın!

Ünlü astrolog Dinçer Güner'in Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu Astrolog Didem Şarman. İkili bir araya gelerek Venüs Retrosunun ilişkileri ve aşkı nasıl etkilediğini, önümüzdeki süreçte bireysel olarak nasıl etkilerin olacağını değerlendirdi. İşte iki astrolojik bakış açısından Venüs Retrosu değerlendirmesi...

Ünlü astrolog Dinçer Güner’in Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu ”Astroloji ile Doğru Eşi Seç” kitabının yazarı Astrolog Didem Şarman. İkili bir araya gelerek Venüs Retrosu’nun ilişkileri ve aşkı nasıl etkilediğini değerlendirdi.

Venüs Retrosu 12 Mayıs’ta başladı ve 26 Haziran’a kadar da geri hareketine devam edecek. İlişkileri temsil eden Venüs, geri hareketinde nasıl bir yol çizecek? Yeni ilişkilerin ışığı görünüyor mu? sorularına Şaman; ”Nisan ayından bu yana 8 Ağustos’a kadar Venüs İkizler burcunda hareket edecek. Bu ikili aslında önceden geri plana atılan arkadaşlarımız ve yakınlarımız ile olan derin iletişim kurmayı ve zaman ayırmayı değiştirecek. Astroloji de Venüs ikili ilişkiler ve tercihlerimizi sembolize ediyor. Bu süreçte beraber vakit geçirmek, online olarak da olsa bir arada olmak konusunda çok destekleyici oldu. Ve aslında boşanmaların veya ayrılmarın artacağından çok daha kaliteli nasıl iletişim kurarlar bunları düşüneceklerini öngörmekteyim” dedi.

En çok merak edilen konular arasında yer alan eski sevgilim geri dönecek mi sorusuna ise, Şarman ”Birçok insan eski sevgilileriyle görüşmek ve barışmak istiyor. Fakat bugünümüze faydalı olsaydı, dünde kalmış olmazdı” dedi. Güner de, ”O zaman bu süreçte eski sevgililer kapınızı çalarsa kesinlikle açmayın” uyarısında bulundu.

Venüs her ne kadar ilişkileri ve aşkı sembolize ederse etsin aynı zamanda güzellik ile de doğru orantılıdır. Bu nedenle Venüs’ün Retro olduğu bu gölgeli günlerde berberlerin, kuaförlerin ve güzellik merkezlerinin açılması bir parça risk taşımaktadır. İkizler burcu elleri de simgelediğinden dolayı ikili özellikle el sağlığına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundular.