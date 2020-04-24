Dinçer Güner ile Astrologlar arasında: Hazirandan sonra normalleşebiliriz

Klasik Astrolojinin önde gelen ismi Dinçer Güner ve Vedik Astrolojinin önde gelen ismi Şebnem Ekşib, bir araya gelerek içinde bulunduğumuz süreci değerlendirdiler. İki astrolog, Haziran ayında hayatın bir nebzede olsa normale dönmesi ve Ekim ayından sonra oluşacak ekonomik sıkıntıların ne yönlü olacağını konuştular. İşte iki astrolojik bakış açısından Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu pandeminin etkiler...

Ünlü astrolog Dinçer Güner’in ‘Astrologlar arasında’ programının bu haftaki konuğu Vedik Astrolojinin önde gelen ismi Şebnem Ekşib… Bir araya gelen ikili, corona virüsünün ve karantina sürecinin genel değerlendirmesini, corona virüsünün insan eliyle mi yoksa doğal olarak mı oluştuğunu, ekonomik sıkıntıların neler yaratacağını değerlendirdiler.

Vedik Astroloji nedir, Hint Astrolojisi nasıl ortaya çıktı ve Klasik Astroloji ile Vedik Astrolojinin aralarındaki farklar nelerdir? Vedik astrolog Şebnem Ekşib; ‘Satürn ve Plüton gezegenleri salgınlar, toplu ölümler anlamına gelir. Corona virüsünde baş aktörler de bu gezegenler fakat 2019’da bile bir arada olan gezegenler 2020’de Jüpiter’in de işin içine girmesiyle hız kazandı. Numerolojiye göre 2020’de 4 sayısı hakim olacak. Bu da 4 element anlamına gelmektedir. 4’ün aktif olduğu senelerde ise 4 elementin etkilerini güçlü bir şekilde görüyoruz. Vedik astrolojide küçük kıyamet dönemi diye geçmektedir. Örneğin sene başında Avusturalya’daki yangın (ateş), arka arkaya gelen depremler (toprak), virüsün hava ve damlacık yoluyla bulaşması (hava)… Geriye yalnızsa su kalıyor…’ Peki ‘SU ELEMENTİ’ neleri ifade ediyor?