Dinçer Güner ile Astrologlar Arasında: Köprüden önce son çıkış

Dinçer Güner ile Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu ünlü astrolog Sema Sidar oldu. İkili bir araya gelerek 5 Temmuz'da meydana gelecek olan Ay Tutulması ve bu tutulmanın etkilerini değerlendirdiler. Bu tutulma köprüden önceki son çıkış mı olacak? İşte yanıtı...

Dinçer Güner ile Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu ünlü astrolog Sema Sidar oldu. İki ünlü astrolog bir araya gelerek önümüzdeki süreçte meydana gelecek olan Ay Tutulmasını değerlendirdiler.

5 Temmuz’da meydana gelecek olan Oğlak burcundaki Ay Tutulması hakkında bilgiler veren Sidar, ‘Ruhsal anlamda da Oğlak burcunda gerçekleşecek. Ay Tutulması aslında büyük enerjilere sahip bir Dolunay’dır. Gökyüzünde Güneş ve Ay karşıtlığı ile gerçekleşir. Yani bilincimiz, bilinçaltımıza karşıt bir şekilde yer alır. 2018 yılından beri süre gelen Oğlak ve Yengeç aksındaki son tutulma olacak. Bu yüzden 2018’den bu yana ertelediğimiz, cesaret edemediğimiz her kaçışlarımızı bitireceğimiz bir zaman olacak. Köprüden önceki son çıkış olacak. Tutulmada Uranüs de başrolde olacak. Uranüs, sınır ve sıra dışılığı temsil eder. Maddi olarak biraz daha nefes aldıracak bir dönem fakat farkındalığımız olmazsa olmayacak etkisi var’ dedi.

Zamanı yönetmek, parayı kazanmak ve mantıklı ilerlemek çok önemli olacak. Hata yaptın ama artık yapma diyen bir etkiyle karşı karşıyayız diye yorumlayan Sidar, ‘Gökyüzü senin kuralın neyse ona göre ilerle diyecektir’ dedi. Bu tutulmada çok fazla toprak teması olduğunu dile getiren Sidar, ‘Doğa olaylarını tetikleyebilir. Pandemi ile ilgili son bir süreç olabilir. Çünkü Jüpiter ile Plüton kavuşumu da 5 Nisan’da tetiklenmişti ve pandemide sokağa çıkmama evreleri bu döngüde gerçekleşmişti. Doğal olarak tekrar tetiklenecektir. Fakat kural teması ön planda olacak. Toprak kaymaları ve depremler meydana gelebilir’ dedi.

Türkiye’nin Plüton’unun tam karşısında olacak bu Tutulma. Bu yüzden Türkiye üzerinde ise düzenle ilgili bir değişim beklediğini belirten Sidar, ‘Türkiye’nin ekonomisi ile ilgili olacak. Bir ülke ile sağlık alanında ortaklık getirebilir. Ekonomide daha kriz görmedik, normalmiş gibi devam ediliyor. Fakat Türkiye’deki veriler bu dönemde gündeme gelecek. İleride ne olacağını göreceğimiz dönem olacak. Hasar tespit raporu çıkaracak. Sağlık alanında öne çıktık ve onun üzerinden ekonomik gelir kaynakları oluşturulacaktır’ dedi.