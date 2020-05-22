Dinçer Güner ile Astrologlar arasında: Paradan pandemiye her şey…

Ünlü astrolog Dinçer Güner'in Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu başarılı astrolog Hande Kazanova. İki astrolog, bir araya gelerek dünyayı ekonomik olarak nelerin beklediğini konuştular. Türkiye, İtalya, Amerika gibi önemli devletlerin bu süreci nasıl geçireceğini, salgın sonrası ekonomik açıdan nelerle karşılaşabileceklerini, Çin ve Japonya'nın etkilerini, ikinci ve daha fazla dalganın olup olamayacağını, salgının ne kadar süre bizleri esir almaya devam edeceğini değerlendirdiler.

Astrolojinin içinde bazı niş konular vardır. Bunlar ise medikal astroloji, çocuk astrolojisi, finansal ve ekonomik astroloji gibi konulardır. Türkiye’de bu astroloji dallarıyla ilgilenen en başaralı isim ise Hande Kazanova’dır. Bu hafta Dinçer Güner ile Astrologlar arasında programına konuk olan Kazanova, daha önce 2019’un sonunda Güner ile bir programa konuk olmuş ve orada dünya genelinde şu anda en çok konuşulan ülkeleri sıralamıştı. Türkiye’nin önde gelen iki astroloğu ekonomik astroloji üzerine yorumlarda bulundu.

Kazanova, ”Jüpiter Satürn kavuşumları 20 yıllık döngüler ile bağlantılıdır ve en önemli ayağını da ekonomi oluşturur. Bu 20 yıllık döngülerde başlangıç, canlanma, karşıt noktaya gelme ve küçülme fazları vardır. Şu anda içinde bulunduğumuz faz ise küçülme fazının son ayağıdır. 2020’nin 21 Aralık zamanında yeni bir döngü başlayacak. Bu döngüye doğru giderken yaşananlar kapanma evresinden kaynaklanıyor. Bu zamanda Kova burcunda yeni bir düzen, yeni ekonomik bir çağ başlıyor olacak” yorumunda bulundu.

Peki bu yeni dünya düzenindeki ekonomik etkiler neler olacak sorusuna ise Kazanova, ”Bu noktada her 20 yıla bakmak önemli. 2020 yılından 20 yıl geriye gidildiğinde 1999 senesinin sonu 2000’lerin başına geliyoruz. Türkiye’de büyük bir deprem oldu. Aynı zamanda bankalarla alakalı çok büyük bir ekonomik kriz meydana geldi. 20 yıl daha geri gidildiğinde 1980’li yıllara geliyoruz ve yine dünyada büyük bir ekonomik kriz oldu. Ve Türkiye’de darbe oldu. Bu şekilde dünya geneline bakıldığında her 20 senelik döngülerde bir takım sorunlar meydana gelmiştir. Ve şu anda insanoğlu en sancılı dönemini yaşıyor” dedi. Covid-19’dan sonra ekonomik konusunda ise ünlü astrolog, ”Dünyada paranın daha dijitalleşeceği bir dönem olacak. Mesela 2022 yılında altın tavan yapacak. 2021’de gümüş yükselecek. Önümüzdeki aylarda Mars-Neptün kavuşumu ile petrolde çıkışlar meydana gelebilir” diye yorumladı.

Bu önümüzdeki dönemde Kova çağına giriş yapacağız. Kova çağı ile birlikte Güner, ”Ben tek para birine geçiş yapılacağını ve dünyanın bu tek para birimi ile işleyeceğini düşünüyorum. Yani dünyada şu anda yer alan para birimlerinin, kapitalist sistemin çökmesiyle beraber gideceğini düşünüyorum” dedi. Kazanova, ”Bu süreçte tek düzene doğru gideceğiz. Bu ancak küçücük bir mikrobun insanlara saldırması ile olabilirdi ya da dünya dışı varlıkların saldırısıyla olabilirdi. Çünkü ancak o zaman tüm dünya olarak birlik olabilir, bütünleşebilirdik. Kova zaten birlik ve takım çalışması demektir. Bence buna göre şekillenecek, ancak çok da kolay olmayacak. 2021’in Şubat ayında çok büyük dibe vuruşlar meydana gelebilir. Bu zamanlar tehlikeli aylar aslında” dedi. Kova çağının etkileri ile bu süreci Kazanova, ”Salgından sonra Türkiye’yi hem siyaset hem de ekonomik anlamda değişimler bekliyor olabilir” diyerek yorumladı.