Dinçer Güner ile Astrologlar arasında: Tedbiri elden bırakmayın!

Ünlü astrolog Dinçer Güner'in Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu enerji astrolojisi ile ilgilenen Astrolog Almina Ebru Gençay oldu. İkili bir araya gelerek Haziran ayında meydana gelecek olan iki tutulmayı yorumladılar. İşte iki astrolojik bakış açısından Haziran ayı değerlendirmesi...

Ünlü astrolog Dinçer Güner’in Astrologlar arasında programının bu haftaki konuğu Astrolog Almina Ebru Gençay oldu. Gençay, astrolojinin içindeki enerji astrolojisi ile ilgileniyor. Haziran ayında Güneş ve Ay tutulmaları meydana gelecek ve bir araya gelen ikili birlikte bu tutulmaları değerlendirdiler.

Haziran ayında iki tane önemli tutulma meydana gelecek. Biri Yay burcunda diğeri ise Yengeç burcunda gerçekleşecek. Gençay; “Ben Haziran ayını filmin ikinci perdesi olarak adlandırıyorum” dedi. 2020 yılının ikinci pardesinin Haziran ayında başlayacağını vurgulayan Gençay, “Haziran ayında hem iki tutulmanın enerjisi var hem de Yengeç burcunda Merkür Retrosu var. Bu Ay Tutulması 5 Haziran’da meydana gelecek ve hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda sert açıları olacak. Tutulmaların tetiklenmesiyle bizim hayatımızda düzeltmemiz, görmemiz, yoluna sokmamız gereken ne varsa açığa çıkacak. Ay Tutulması içsel ve duygusal anlamda bizleri yorabilir” dedi.

TUTULMALAR ÖĞRENCİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Tutulmaların tamamlanma evresi olduğunu dile getiren Gençay, “Üniversite sınavına girmek onların tamamlanması olacak. Bu sebeple de sıkıntılı bir süreç olmayacağını düşünüyorum. Yay burcu değişken nitelikte bir burç olduğu için her an her şey değişebilir. Son dakikalarda sınavı iptal ediyoruz kararı da verilebilir. Fakat ben iptal olacağını düşünmüyorum” dedi.

21 Haziran’da meydana gelecek olan Yengeç burcunda Güneş Tutulmasının, Ay Tutulmasına nazaran daha güzel etkilere sahip olduğunu söyleyen Gençay, “Ay tutulması tamamlanmalar, bitişler yani Dolunay enerjisi, Güneş Tutulması ise Yeni Ay enerjisidir. Yani yeni başlangıçlar ve yaz döneminin başlangıcıdır” dedi.

HAZİRAN AYINDA NASIL BİR RİTÜEL YAPILMALI?

Gençay “Hem Mars’ın Balık burcundaki konumundan içimize atmanın huzursuzluğu hem de tutulmanın vereceği gerginliği azaltmak adına yapılacak çok güzel bir çalışma var. Bu çalışmada kırmızı veya beyaz mum ile temiz bir A4 kağıdına kırmızı kalemle içinizdeki öfkeleri, sıkıntıları rahat bir şekilde yazsınlar. Yazdıktan sonra 22:00 ile 00:00 arası bu yazılan metni yaksınlar. Çünkü tutulma ateş grubunda olduğu için ateş enerjisi ile bağ koparılacak. Yanarken de içimdeki ve geçmişteki yaşanmışlıklarıma dair tüm öfkeleri bedenimden, ruhumdan, enerjimden, auramdan, hayatımdan çıkarmaya niyet ediyorum. Taptaze enerjilerle tamamlanmaya niyet ediyorum. Yaşanmışlıkların ve öfkelerin bende yarattığı blokajlardan ve ağırlıklardan da kurtulmaya niyet ediyorum diyerek ve hemen akabinde numerolojik olarak 10 rakamını hem kağıda yazıp hem de söylerlerse tamamlanma yaşayacaklardır. Numerolojik açıdan 10 rakamı tamamlanmak anlamına gelmektedir” dedi.