Dinçer Güner ile Astrologlar arasında…

Ünlü astrolog Dinçer Güner, bugünden itibaren her cuma, yeni programı "Astrologlar Arasında" ile burada sizlerle buluşacak. Astrologlar Arasında'nın ilk konuğu ise Öner Döşer olacak. İki başarılı astrolog, Covid-19'u ve geçmişteki diğer salgınları gökyüzü hareketlerini inceleyerek birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bugünden itibaren her cuma Dinçer Güner, ‘Astrologlar Arasında’ adlı programını yapacak. Programda corona virüsü hakkında, salgın sürecinde neler ile karşı karşıya kalınacak, dünya ve Türkiye ekonomisi bu dönemden ne denli etkilenecek hakkında söyleşi yapacaklar. Dinçer Güner’in bu haftaki konuğu astrolog Öner Döşer…

Yılbaşında birlikte katıldıkları programda Öner Döşer ve Dinçer Güner’in tahminde bulunduğu konuların gerçekleşmesi sonucunda ülkemizde astrolojinin öneminin artması sonucu yeniden bir araya gelerek süreci değerlendirdiler. Daha önceki önemli salgın hastalıklarda gökyüzünde hangi etkileşimlerin olduğunu ve corona virüsün başladığı ve devam ettiği süreçte gökyüzünde ne gibi etkileşimde olduklarını değerlendirdiler.