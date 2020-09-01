Dinçer Güner ile yeni dönem astroloji dersleri başlıyor!

Merhaba arkadaşlar,
6 Ekim Salı günü yeni dönem astroloji derslerimiz başlıyor. Temel ve ileri seviyeden oluşan programım aşağıdaki gibidir. İlk etabı bitirenler temel seviye astroloji bilgisine sahip oluyor, katılımcı sertifikası veriliyor. Tüm etabı bitirenlere katılım sertifikası veriliyor, astroloji yetkinlik ve ustalık belgesini almak için dönem sonundaki bitirme projelerini tamamlamaları gerekiyor.
Bu sene yine her sene olduğu gibi hem gündüz hem de akşam sınıflarımız var. Ancak günüz ve akşam sınıfım Covid-19'dan dolayı online olacak. İstediğiniz sınıfa kaydınızı yaptırabilirsiniz. Aşağıda öğreneceğiniz derslerin isimleri yer almaktadır, ders sayısı değildir. Temel seviye 9 ay, ileri seviye de 9 aylık bir programdır. Gündüz sınıfı 12:00 – 14:30 arasında, akşam sınıfı ise 19:30 – 22:00 saatleri arasında olacak. Siz de astroloji derslerine başlamak istiyorsanız bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0530 101 96 00 telefon numaramızı arayabilir veya dincerguner@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.
1. SINIF TEMEL SEVİYE ASTROLOJİ DERS PROGRAMI
Oryantasyon, tanışma, Astrolojinin Kökleri ve Tarihçesi
Astrolojide Eş Zamanlılık ve Hermetik Prensipler
Elementlere Giriş
Elementler – Nitelik Kombinasyonları – Element Hesaplama
Zodyak ve Burçlar – 1
Zodyak Burçlar – 2
Zodyak Burçlar – 3
Evler ve Anlamları
Ev Sistemleri
Ders: Gezegenler 1 (Ay )
Ders: Gezegenler 2 (Merkür)
Gezegenler 3 (Venüs)
Ders: Gezegenler 4 (Mars)
Ders: Gezegenler (Jüpiter)
Ders: Gezegenler (Satürn)
Ders: Gezegenler (Jenerasyonlar)
Ders: Astreoidler
Ders: Ptolomik Açılar
Ders: Ay Fazları
Ders: Gezegenler Arası Kombinasyonlar – 1
Ders: Gezegenler Arası Kombinasyonlar – 2
Ders: Gezegenler Arası Kombinasyonlar – 3
Ders: Temel Asaletler – Asaletler Tablosunu Kullanmayı Öğrenme
Ders: Ay Düğümleri
Ders: Haritanın Lordu – Almuteni
Ders: Evlerin Almuteni Hesaplama
Ders: Uygulama – Sınav
Ders: Arap Noktaları
Ders: Meslek İşaretleri
Ders: Para – Finans – Kazanç İşaretleri
Ders: Sağlık İşaretleri
Ders: Evlilik İşaretleri
Ders: Çocuk İşaretleri
Ders: Yıl Sonu Ödevi
Ders: Yıl Sonu Ödevi
2. SINIF DERS PROGRAMI – MASTER
İlk 2 hafta ödev ve sunumlarla geçer.
Ders: Hermetik Lotlar – Haritanın Rankını – Rütbesini Hesaplama
Ders: Athla Çemberi
Ders: Sabit Yıldızlar
Ders: Kısmi Asaletler
Ders: Transitler – 1 (Satürn)
Ders: Transitler – 2 (Mars – Jüpiter)
Ders: Transitler – 3 (Merkür – Venüs)
Ders: Transitler – (Jenerasyon)
Ders: İlerletim – 1
Ders: İlerletim – 2
Ders: Solar Return
Ders: Lunar Return
Ders: Profection
Ders: Firdaria Periyodu
Ders: Sinastri – 1
Ders: Sinastri – 2
Ders: Sinastri – 3
Ders: Midpointler
Ders: Rektifikasyon
Ders: Transneptünyenler
Ders: Mundane Astroloji – Ülkeler Astrolojisi
Ders: Astro Carto Graphy
Ders: Uygulama
Ders: Sınav Bitiş