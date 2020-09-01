Dinçer Güner ile yeni dönem astroloji dersleri başlıyor!

Astroloji yetkinlik ve ustalık belgesi almak isteyenler, bu haber sizin için! Astroloji derslerimiz başlıyor! 6 Ekim Salı günü başlayacak eğitimler çerçevesinde 'temel' ve 'master' seviyelerinde dersler verilecek. İşte ayrıntılar...

Merhaba arkadaşlar,

6 Ekim Salı günü yeni dönem astroloji derslerimiz başlıyor. Temel ve ileri seviyeden oluşan programım aşağıdaki gibidir. İlk etabı bitirenler temel seviye astroloji bilgisine sahip oluyor, katılımcı sertifikası veriliyor. Tüm etabı bitirenlere katılım sertifikası veriliyor, astroloji yetkinlik ve ustalık belgesini almak için dönem sonundaki bitirme projelerini tamamlamaları gerekiyor.



Bu sene yine her sene olduğu gibi hem gündüz hem de akşam sınıflarımız var. Ancak günüz ve akşam sınıfım Covid-19'dan dolayı online olacak. İstediğiniz sınıfa kaydınızı yaptırabilirsiniz. Aşağıda öğreneceğiniz derslerin isimleri yer almaktadır, ders sayısı değildir. Temel seviye 9 ay, ileri seviye de 9 aylık bir programdır. Gündüz sınıfı 12:00 – 14:30 arasında, akşam sınıfı ise 19:30 – 22:00 saatleri arasında olacak. Siz de astroloji derslerine başlamak istiyorsanız bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0530 101 96 00 telefon numaramızı arayabilir veya dincerguner@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

1. SINIF TEMEL SEVİYE ASTROLOJİ DERS PROGRAMI

Oryantasyon, tanışma, Astrolojinin Kökleri ve Tarihçesi

Astrolojide Eş Zamanlılık ve Hermetik Prensipler

Elementlere Giriş

Elementler – Nitelik Kombinasyonları – Element Hesaplama

Zodyak ve Burçlar – 1

Zodyak Burçlar – 2

Zodyak Burçlar – 3

Evler ve Anlamları

Ev Sistemleri

Ders: Gezegenler 1 (Ay )

Ders: Gezegenler 2 (Merkür)

Gezegenler 3 (Venüs)

Ders: Gezegenler 4 (Mars)

Ders: Gezegenler (Jüpiter)

Ders: Gezegenler (Satürn)

Ders: Gezegenler (Jenerasyonlar)

Ders: Astreoidler

Ders: Ptolomik Açılar

Ders: Ay Fazları

Ders: Gezegenler Arası Kombinasyonlar – 1

Ders: Gezegenler Arası Kombinasyonlar – 2

Ders: Gezegenler Arası Kombinasyonlar – 3

Ders: Temel Asaletler – Asaletler Tablosunu Kullanmayı Öğrenme

Ders: Ay Düğümleri

Ders: Haritanın Lordu – Almuteni

Ders: Evlerin Almuteni Hesaplama

Ders: Uygulama – Sınav

Ders: Arap Noktaları

Ders: Meslek İşaretleri

Ders: Para – Finans – Kazanç İşaretleri

Ders: Sağlık İşaretleri

Ders: Evlilik İşaretleri

Ders: Çocuk İşaretleri

Ders: Yıl Sonu Ödevi

Ders: Yıl Sonu Ödevi

2. SINIF DERS PROGRAMI – MASTER

İlk 2 hafta ödev ve sunumlarla geçer.

Ders: Hermetik Lotlar – Haritanın Rankını – Rütbesini Hesaplama

Ders: Athla Çemberi

Ders: Sabit Yıldızlar

Ders: Kısmi Asaletler

Ders: Transitler – 1 (Satürn)

Ders: Transitler – 2 (Mars – Jüpiter)

Ders: Transitler – 3 (Merkür – Venüs)

Ders: Transitler – (Jenerasyon)

Ders: İlerletim – 1

Ders: İlerletim – 2

Ders: Solar Return

Ders: Lunar Return

Ders: Profection

Ders: Firdaria Periyodu

Ders: Sinastri – 1

Ders: Sinastri – 2

Ders: Sinastri – 3

Ders: Midpointler

Ders: Rektifikasyon

Ders: Transneptünyenler

Ders: Mundane Astroloji – Ülkeler Astrolojisi

Ders: Astro Carto Graphy

Ders: Uygulama

Ders: Sınav Bitiş