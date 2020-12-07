Dinçer Güner uyardı: “Dikkatimiz çok dağılacak”

Pazartesi ve Salı günü Ay, Başak burcunda seyahat edecek. Cuma günü gökyüzünde Güneş ve Mars arasında güzel bir açı var. Pazar günü Merkür ve Neptün arasında zor bir görünüm olacak. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Pazartesi ve Salı günü Ay, Başak burcunda seyahat edecek. Hayatımızda dağınık gördüğümüz alanları derleyip toparlayacağımız ve sadeleşmek isteyeceğimiz güzel bir zaman.

Çarşamba günü ise gökyüzünde Güneş ve Neptün arasında zor bir görünüm var. Güneş Yay burcunda, Neptün Balık burcunda bu ikili genelde kafa karışıklığına işaret eder. Tutkuların düşmesine sebebiyet verir ve enteresan sorgulamalar içerisine girebiliriz. Hafta ortası itibari ile önemli kararlar almamanızda yarar var. Kariyerimiz ile ilgili konularda yanlış adımlar atabiliriz. Perşembe günü ise Venüs ve Plüton arasında güzel bir etkileşim var. Venüs Akrep burcunda, Plüton Oğlak burcunda seyahat ediyor. İlişkilerde tutkuyu ortaya çıkarabiliriz. İş ve para ile ilgili konularda beklediğimiz güzel haberler gelebilir.



Cuma günü gökyüzünde Güneş ve Mars arasında güzel bir açı var. Hayatımızdaki hedeflerimize daha kolay varabileceğimizi gösteriyor. Çözüm odaklı davranacağımız bir gün olacak. Cumartesi gününe geldiğimiz vakit Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Hızlı hareket etmeye başlayacağımız bir zamanı gösteriyor. Para ile ilgili konularda çok akılcı çözümler bulacağız. Pazar günü Ay hem Yay burcunda seyahat ediyor olacak, hem de Merkür ve Neptün arasında zor bir görünüm olacak. Uluslararası konularda daha aşır neşir olacağımız bir zaman. Kendimizi ifade ederken yanılgılara düşme payımızın yüksek olduğunu gösteriyor. Yanlış kişiye yanlış mesaj gönderebilirsiniz. Pazar gününe hesap kitap işlerini bırakmayın. Kafamız çok dağınık olabilir.