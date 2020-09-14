Dinçer Güner uyarıyor: Adeta köle olurcasına mesailer artacak…

Yeni bir haftaya ayın Aslan burcunda seyahat edeceği bir gün ile başladık. Perşembe günü işle ilgili konular artacak. Cuma ve cumartesi günü Ay Terazi burcunda seyahat edecek. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Pazartesi günü özellikle ayın Aslan burcunda seyahat edeceği bir gün olacak. Haftanın ilk günü egoların ön planda olacağı, kendimizi önemli ve değerli hissedeceğimiz bir güne işaret ediyor.

Bugünün ana teması fark edilmek olacaktır. Pazartesi günü yaptığımız her işte birazcıkta olsa onay alma ihtiyacımız artacak. Salı gününe geldiğimizde gökyüzünde Güneş ve Plüton arasında güçlü, dinamik bir etkileşim olacak. Bu da özellikle iş, kariyer ve para ile ilgili konularda nüfusu güçlü kişilerden güzel destekler alabileceğimizi, krizleri çok iyi yönetebileceğimizi ve zorlukların üstesinden çok rahatlıkla gelebileceğimizi işaret ediyor. Perşembe günü Başak burcunun 25 derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek ve işin içinde Satürn olacak. Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay’la birlikte 10 gün kadar etkili olacak. Hayatımızın tertip ve düzene ihtiyacı olan alanları derleyip toparlayacağız.

Sonbahara doğru giriş yapıyoruz, kışa doğru bir hazırlık yapma süreci. Bunların yanı sıra işle ilgili konular artacak, mesailer artacak adeta köle olurcasına fazladan çalışma durumunda kalabiliriz. Cuma ve cumartesi günü Ay Terazi burcunda seyahat edecek. Özellikle ilişkiler açısından önemli zamanlar bu zamanlar; buluşmak, görüşmek, anlaşmalar sağlamak, birileriyle barışmak, ortaklıklara başlamak içinde cuma ve cumartesi günlerini kullanabilirsiniz.