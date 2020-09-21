Dinçer Güner uyarıyor: Ağzınızdan çıkana çok dikkat edin!

Haftaya başlarken gökyüzünde Merkür ve Plüton arasında zorlu bir görünüm var. Çarşamba günü keyifsiz bir gün olabilir. Perşembe günü ise iletişim dilini çok dikkatli bir şekilde yönetmemiz gerekecek. Pazar gününe geldiğimiz vakit Merkür artık Akrep burcuna geçiş yapmış olacak. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Haftanın ilk günü iletişim acısından birazcık zorlayabilir. Baskıcı, dediğim dedik, fikirlerinden kolay kolay şaşmayan insanlarla karşılaşabiliriz. Ama bir konuda araştırma yapmak, derine inmek için çok da güzel bir gün.

Salı gününe geldiğimiz vakit artık Güneş Terazi burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta kalacak. İlişkilere daha fazla eğileceğiz, ilişki yönetimi çok önemli olacak. Bu bir aylık süreçte ilişkileri doğru ve sağlıklı bir şekilde yönetebilen kişiler oldukça kazançlı çıkacak. Güneşin Terazi burcuna geçişiyle birlikte adalet, hak, hukuk ile ilişkili konularda elbette ki gündemde olacak. İnsan haklarına, düşünce özgürlüğüne, fikir özgürlüğüne biraz daha fazla önem vereceğimiz bir süreç olacak. Çarşamba gününe geldiğimiz vakit ise Merkür ve Satürn arasında zorlu bir görünüm var. Özellikle çarşamba günü bir şeylere söz vermeyin, imza atmayın, önemli toplantılarınızı ayarlamamanızda fayda var. İletişim ile ilgili konularda engellerle karşılaşabiliriz, kısıtlanabiliriz, kötü haberler alabiliriz. Çarşamba günü keyifsiz bir gün olabilir. Bu hafta iletişim ile alakalı kabus bir hafta. Perşembe gününe geldiğimizde bu sefer de Merkür ve Mars arasında zorlu bir görünüm var.

Perşembe günü ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gereken bir gün. Lütfen gereksiz tartışmaların içine girmemeye özen gösterin. Kalp kıracak kelimeler, ifadeler, konuşmalar ağzımızdan çıkabilir. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler, iş birlikleri bozulabilir. Perşembe günü iletişim dilini çok dikkatli bir şekilde yönetmemiz gerekir. Cuma günü nispeten rahat geçecek ve Ay Oğlak’ta seyahat edecek. Cuma günü özellikle parasal konulara ve mali konulara eğilmek için güzel bir zaman. Görev bilincimiz yüksek olacak, işleri yetiştirmeye çalışacağız. Çok eğlenceli bir cuma değil daha iş odaklı bir cuma bekliyor bizi. Cumartesi günü Ay Kova burcunda seyahat ediyor olacak. Bu cumanın getirmiş olduğu iş, kariyer ve görev odaklı süreç cumartesi günü birazcık daha özgürlükle, sosyal olmakla, arkadaşlarla bir araya gelmekle devam edecek.

Pazar günü ise Merkür artık Akrep burcuna geçiyor, ileri geri hareket ederken 1 Aralık’a kadar Merkür Akrep burcunda seyahat edecek. Bu dönem zekamız inanılmaz keskin bir şekilde çalışmaya başlayacak. Derin araştırmalar yapabiliriz, hepimiz için merak ettiğimiz, istediğimiz bilgilere çok rahat bir şekilde ulaşabileceğimiz bir süreç başlayacak. İçimize ve ruhumuza biraz dedektif kaçabilir, ufacık bir ipucundan dünyalar kadar bilgiye ve gerçeğe ulaşabiliriz. Çünkü gerçek Merkür Akrep burcundayken çok önemli olacak. Bu hafta Güneşin Terazi burcuna geçişi önümüzdeki altı aylık süreç için politik acıdan ya da dünya acısından oldukça önemli bir zaman dilimi olacaktır.