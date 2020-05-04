Dinçer Güner uyarıyor: Aşı hakkında güzel haberler gelebilir

Bu hafta Akrep burcunda Dolunay meydana gelecek. Akrep burcu derinleşmeyi sembolize ettiği için Covid-19 aşısı hakkında güzel haberler yakın olabilir. Ünlü astrolog Dinçer Güner bu haftanın tahminlerini yaptı. İşte ayrıntılar...

Yeni bir haftaya başlarken gökyüzünde Venüs ve Neptün arasında zorlu bir görünüm oluşacak. Bu da romantik ilişkilerden beklentilerimizin karşılanamayacağına işaret ediyor.

Bu haftanın en önemli gökyüzü hareketi de Akrep burcunda meydana gelecek olan Dolunay. Bu Dolunay ile birlikte bir değişim için uğraşacak veya krizleri yönetmeye çalışacaksınız. Gündeminiz para, finans yönetimi olacak. Libidonuzun artacağı bir dönem olacak. Kuşkunun artacağı bir dönem, daha çok sorgulayacak ve derine ineceksiniz.

Türkiye açısından ise; Venüs Neptün etkileşimi ile siyasi arenada kadınlar yaptıkları işlerin karşılığını alamayabilirler. Aynı zamanda Akrep burcundaki Dolunay ile de kadına şiddet, kadınların uğradığı haksızlıklar gibi konular gün yüzüne çıkabilir. Akrep burcu aynı zamanda derinleşmek anlamına gelmektedir. Covid-19 için aşı çalışmalarının derinleşmesi anlamına gelebilir. Önümüzdeki 10 gün içerisinde bu Dolunay ile birlikte aşı veya ilaçla alakalı güzel haberler alabiliriz.