Dinçer Güner uyarıyor: Aşk ve ilişkilere dikkat

Haftaya Venüs ile Jüpiter arasındaki sert bir etkileşimle başlıyoruz. Çarşamba günü Ay, Oğlak burcunda seyahat edecek. Cumartesi günü ise Güneş, Yay burcuna geçiş yapıyor. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Haftaya Venüs ile Jüpiter arasındaki sert etkileşimle başlıyoruz. Jüpiter Oğlak burcunda, Venüs Terazi burcunda seyahat ediyor. Pazartesi günü parasal konularda dikkatli olmamız gerekir.

Salı günü ise Gökyüzünde Merkür ve Uranüs karşı karşıya olacaklar. Merkür Akrep burcunda, Uranüs’te Boğa burcunda seyahat edecek. Bu ikilinin karşı karşıya olması aslında düşünmeden, süzgeçten geçirmeden kelimeleri ağzımızdan çıkarmamız anlamına geliyor. Bir şeylere imza atarken ve karar verirken hızlı hareket etmememiz gerekir.

Çarşamba günü ise Ay bütün gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Çok eğlenceli ve neşeli bir gün değil, birazcık daha görev, kural ve sorumluk duygusu ile hareket edeceğimiz bir gün olacak. Perşembe ve Cuma gününe geldiğimiz vakit ise Gökyüzünde Venüs ve Satürn arasında sert bir etkileşim olurken, Güneş ve Satürn arasında güzel bir etkileşim olacak. İş ve kariyer ile ilgili konularda patrondan ve birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızdan güzel destekler alabilirsiniz.



İlişkilerde sevginin yetmemesi, sevgi anlayışımızı ortaya koyamamak, gereksiz kısıtlanmalara maruz kalabileceğimizi, cinsel arzularda belli düşüşler olabileceğini gösteriyor. Venüs’ün Akrep burcunda olması hiç gri tonu olmayan ilişkileri gösterir. 21 Kasım Cumartesi günü Güneş, Yay burcuna geçiş yapıyor. Hareket etmeye, spora, felsefeye, dine, ticarete, eğitime daha fazla odaklanacağız. Bu bir aylık süreç içerisinde ise üniversitelerle ilgili konular masaya yatırılacak. Daha özgür hareket etme ve daha fazla seyahat etme duygusu çok fazla artabilir.