Dinçer Güner uyarıyor: Aşk ve tutku zamanı

Pazartesi günü enerjimizi doğru yönetmemize ihtiyacımız var. Çarşamba günü gökyüzü birazcık daha yumuşamaya başlıyor. Cumartesi günü ise uzun süreli ilişkiler, ortaklıklar başlatmak için güzel bir gün. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Pazartesi günü Mars ve Jüpiter arasında sert bir etkileşim var. Mars Koç burcunda, Jüpiter ise Oğlak burcunda seyahat ediyor. Özellikle abartılı, çok coşkulu davranmamıza, düşüncesizce hesap kitap yapmadan bir strateji oluşturmadan riskler alabileceğimizi gösteriyor.

Kaba saba olmamaya ve enerjimizi doğru yönetmemize ihtiyaç var. Provokasyon zamanı değil, bu ikili yangınlarla, kazalarla, patlamalarla çok ilişkilidir. Salı gününe geldiğimiz vakit Merkür ile Uranüs karşılıklı var. Bu da bizi iletişim anlamında dikkatli olmamız gereken bir güne işaret ediyor. Özellikle Merkür ve Uranüs karşı karşıya olması bizim çabuk zihinsel anlamda dağılabileceğimizi gösteriyor. Salı günü keyifsiz bir güne işaret ediyor. Çarşamba günü itibari ile gökyüzünde Venüs-Jüpiter ve Venüs-Plüton arasında güzel bir etkileşim var. Bu da ilişkilerde fırsat, şans, aşk, tutkuların daha fazla ön plana çıkması anlamına geliyor. Çarşamba günü gökyüzü birazcık daha yumuşamaya başlıyor. İlişkiler, mutlu olmak, keyif ve haz gibi konular ön plana çıkmaya başlıyor. Yeni birileriyle tanışmak, ilişkilere başlamak, finansal acıdan yatırımlar yapmak, kendine imaj belirlemek, estetik ile ilgili konularla ilgilenmek, görünüşümüzle ufak tefek değişiklikler yapmak içinde uygun bir zaman.



Cuma gününe geldiğimiz vakit ise Güneş artık Akrep burcuna geçiş yapıyor. Güneş bizim odaklandığımız konuları gösterir. Bizim birazcık daha kendi kabuğumuza çekilmek isteyeceğimizi, daha sessiz, daha ketum, daha sakin hareket etmek isteyeceğimiz bir zaman başlıyor bizim için. Akrep burcunun içerisinde güçlü olma ve güç elde etme meselesi vardır. Cuma’dan sonra hayatımızda birçok kriz ve meseleyi çok daha rahat yönetebileceğimizi işaret ediyor. Cumartesi günü Venüs ve Satürn arasında şahane bir etkileşim var. Uzun süreli ilişkiler, ortaklıklar başlatmak için güzel etkiler var. Pazartesi ve Salı günü kimsenin din, siyaset ve futbol ekseninde tartışmamakta fayda var.