Dinçer Güner uyarıyor: Ay Tutulması yaklaşırken dikkat!

Bu hafta gökyüzünde çok fazla hareketlilik var. Jüpiter ve Plüton'un birlikteliği ile parasal, Güneş ve Chiron'un sert etkileşimi ile de aile içi sıkıntılara dikkat etmek gerekmektedir. Merkür ve Uranüs arasındaki güzel etkileşim ile kendinizi daha rahat ifade ederken, Ay Tutulması ile hayatınıza çeki düzen vereceksiniz. Peki bu hafta başka nelerin habercisi olacak? Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Bu hafta hareketli geçecek bir hafta olacak. Jüpiter ve Plüton’un birlikteliği, Güneş ve Chiron’un sert etkileşimi, Merkür ve Uranüs arasındaki güzel etkileşim derken hafta sonunda Ay Tutulması meydana gelecek.

Özellikle salı günü önemli bir gökyüzü pozisyonu var. Jüpiter ve Plüton birlikte hareket ederken Güneş ve Chiron da sert etkileşimde olacak. Haftanın ilk iki günü parasal, finansal konularda dikkat edilmesinde fayda var. Jüpiter/Plüton kavuşumunu ilk kez Nisan ayında deneyimledik. Haziran ayının sonunda ve son olarak da Kasım ayının sonunda deneyimleyeceğiz. Bu kavuşum üç parça halinde olacak. Her ikisi de Oğlak burcunda olduğu için birliktelikleri para, finans, iş ve kariyer konuları ile ilgili kendinize hedefler belirlemeniz ve bir yol çizmeniz gerektiğini göstermektedir. Salı günü özellikle Güneş hala Yengeç burcunda hareket ettiği için ve Chiron ile de sert bir görünümü olacağından ev, aile ile ilgili işlerde bazı gecikmeler, sıkıntılar söz konusu olabilir. Ev içi kazalara dikkat etmek gerekmektedir.

Önümüzdeki 10 gün boyunca dünyada da ekonomik anlamda çok büyük ve önemli olaylar söz konusu olabilir. Ekonomik haberler çoğunlukta olacak. Çarşamba günü Merkür ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim olacak. Fikirleriniz ve düşünceleriniz çok güzel olabilir. Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz.

Hafta sonu Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. İşin içerisinde Oğlak burcu olduğu için kurallar, disiplin ve hedefler vardır. Tutulma ile birlikte finans ve para odaklı olacak. Tutulma esnasında Merkür geri harekette olacağından atacağınız imzalar konusunda dikkatli olmalısınız. Uranüs’ün destekleyici açısı sayesinde fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

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