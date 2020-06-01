Dinçer Güner uyarıyor: Bireysel özgürlük zamanı!

Bu hafta gökyüzü çok hareketli olacak. Bir tarafta Venüs ile Mars arasındaki sert etkileşim, bir tarafta Venüs'ün sabah yıldızı olma durumu diğer tarafta da Yay burcunda meydana gelen tutulma... Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Bu hafta hem yeni bir aya hem de yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Gökyüzü bu hafta oldukça hareketli olacak. Venüs ve Mars’ın sert etkileşimi, Venüs’ün sabah yıldızı olma durumu ve Yay burcunda gerçekleşecek olan bir tutulma var. Bu hafta gündem yoğun olacak.

Özellikle Venüs ile Mars arasındaki sert etkileşim ve Venüs’ün geri hareketi olduğu için ilişkiler konusu masaya yatırılacak. İlişkilerde ve özel hayatımızda ne kadar değerli olup olmadığımızı sorgulayacağımız bir tutulmaya doğru ilerleyeceğiz. Yeni ilişkilere başlamak için uygun bir dönem değil. Mevcut ilişkilerde ise problemleri akılcı, objektif ve mantıklı bir şekilde çözebilirsiniz. Venüs artık, bir gündüz gezegeni olarak Güneş’ten önce doğacak. Bu da aslında dünyada ticari anlamda birtakım sorunların olacağını gösteriyor. Ülkeler arası gerilimlere sebep olabilir. Cuma günü de Yay burcunda tutulma meydana gelecek. Bu tutulma ile birlikte Amerika’da başlayan George Floyd için olan protestoların daha fazla yayılabileceğini ve belki başka ülkelere de sıçrayabileceğini göstermekte.

Bunun dışında bireysel olarak bu tutulma Yay burcunda gerçekleştiği için daha iyimser ve neşeli olmaya çalışacaksınız. Yay özgürlükle ilişkilidir. Normalleşme süreci ile birlikte seyahat etmek, gezmek ve sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Fakat tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Bu tutulmada Mars ve Neptün yan yana olacaklar. Bu ikili de sorumluluktan kaçmanıza ve iş yapmak istememenize sebep olabilir.