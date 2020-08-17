Dinçer Güner uyarıyor: Dinamik bir haftaya hazır olun!

Bu hafta oldukça hızlı ve dinamik bir hafta olacak. Merkür Güneş'in kalbinde, Aslan burcunda Yeni Ay derken Güneş'in Başak burcuna geçişi ile bu hafta son bulacak. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Haftanın ilk günü çok önemli olacak. Merkür’ün Güneş’in kalbinde yer aldığı zaman diliminde aklınızdan geçen fikirlerin gerçek olma ihtimali çok yüksektir. Merkür Güneş’in kalbinde yazısını BURADAN okuyabilirsiniz.

Çarşamba günü Aslan burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’da, Mars’ın ve Güney Ay Düğümü’nün güzel bir açısı olacak. Sahnede olacağınız bir zaman dilimi olacak. Mars’ın işin içinde olmasıyla ne yapmak istiyorsanız, neyi hedefliyorsanız bunun için çok rahat atılımlar yapabilirsiniz. Siyaset arenasında da gergin olacağına işaret ediyor. Dünya üzerinde merkez yerlerde stresli durumlar, patlamalar, yangınlar söz konusu olabilir. Merkür’ün Başak burcuna geçmesi ile birlikte de iletişim konusunda daha dikkatli olacağınız bir dönem olacak. Bu dönemde daha iyi eğitimler alacağınız, daha iyi ticaretler yapabilirsiniz.

Hafta sonunda Güneş de Başak burcuna geçiş yapacak ve bu dönemde sonbahara hazırlık yapmaya başlanacak. Daha fazla iş yapılacak ve üretimin artacağı bir dönem olacak. Siyasi arenada ise eğitim ile ilgili hızlı kararların alınacağına işaret etmektedir.