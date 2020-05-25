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ASTROLOJİ
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Dinçer Güner uyarıyor: Düşüncelerinizi özgür bırakın
  • @dincerguner

Dinçer Güner uyarıyor: Düşüncelerinizi özgür bırakın

Bu hafta Mars ile Uranüs arasında bir etkileşim meydana gelecek. Duygusal açıdan sınırlandığınızı düşündüğünüz konular veya sizi mutsuz eden konular hakkında harekete geçebilirsiniz. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...
Mayıs 25, 2020
Dinçer Güner uyarıyor: Düşüncelerinizi özgür bırakın
Bu hafta Mars ile Uranüs arasında bir etkileşim meydana gelecek. Duygusal açıdan sınırlandığınızı düşündüğünüz konular veya sizi mutsuz eden konular hakkında harekete geçebilirsiniz. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Bayram haftasında gökyüzünde Mars ve Uranüs arasında bir etkileşim meydana gelecek. Mars Balık burcunda, Uranüs de Boğa burcunda seyahat ediyor. Bu ikilinin etkileşimi ile hayatınızda bir şeyleri değiştirmek için inisiyatif alabilirsiniz.  

Mars ve Balık burcu etkileşimi ile duygularınız, duygusal hayatınız, yaratıcılık ile ilgili konular olabilir. Uranüs ile Boğa etkileşimi ile de para harcama alışkanlıklarınız, hayatınızda ötelediğiniz ve yapmak istemediğiniz konulara yönelebilirsiniz. Hoşlandığınız, etkilendiğiniz kişiye açılmak için haftanın ilk günleri en etkili zaman dilimi olacak. Duygusal açıdan sınırlandığınızı düşündüğünüz konular veya sizi mutsuz eden konular hakkında harekete geçebilir ve kendinizi ruhsal anlamda özgürleştirmek için adım atabilirsiniz.

Hafta sonuna doğru ise iletişimin rengi değişiyor. Merkür İkizler burcundan çıkıp Yengeç burcuna geçiş yapacak. Merkür iletişimle, Yengeç burcu ise duygusal ifade ile ilişkilidir. Bu yüzden de daha duygusal düşüneceğiniz bir iletişim dönemine gireceksiniz.

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Terazi
Akrep
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Oğlak
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