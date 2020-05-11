Dinçer Güner uyarıyor: Ekonomiye bu hafta dikkat!

Bu hafta 3 büyük gezegenin Retro hareketi ile başlayacak. Ve Eylül ayı sonuna kadar da bu haftanın etkileri devam edecek. Peki hangi gezegenler Retro hareketine başlıyor ve ne gibi etkiler ile karşı karşıya kalınacak? Hem bireysel hem de Türkiye olarak ekonomik tedbirler alınmalı mı? Tüm bu soruların yanıtını ünlü astrolog Dinçer Güner yanıtladı. İşte ayrıntılar...

3 önemli gezegen bu hafta Retro hareketlerine başlayacak. İlişkileri ve aşkı sembolize eden Venüs, İkizler burcunda 26 Haziran’a kadar geri hareketine başlıyor. Bolluk, bereket, finans, şans ve fırsatları gösteren Jüpiter de Oğlak burcunda 14 Eylül’e kadar geri hareket edecek. Bunların üzerine bir de Satürn önce Kova burcunda, sonra da Oğlak burcunda tam olarak 30 Eylül’e kadar geri hareket edecek.

Bu süreçte aslında yaşamın ‘bir dur, bir yavaşla, acele etme’ dediği bir sürecin içine olacağız. Fakat özellikle Venüs’ün İkizler burcundaki geri hareketinde, ilişkilerde neyi nasıl söylediğimiz, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz önem kazanacak. Jüpiter’in Oğlak burcundaki Retro hareketinde ise iş dünyası, ekonomi, finans gibi konularda daha dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir. Hem bireysel hem de Türkiye açısından ekonomik olarak tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Satürn’ün Kova burcunda ve daha sonra da Oğlak burcunda geri hareketinde ise 30 Eylül’e kadarki süreçte zamana yayılmış bir biçimde gözlemlenecek.

Eylül sonuna kadar gökyüzü bizleri çok da rahat bırakmayacak. Kişisel tedbirlerinizi de ele almanız gerekmektedir. Bu sebeple Eylül ayı sonuna kadar hızlı adımlar atmak, yeni bir şeyler başlatmak, iş yerleri açmak, büyük atılımlar yapmak için uygun bir süreç değildir.