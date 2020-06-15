Dinçer Güner Uyarıyor: Elektronik cihazlara dikkat!

Bu hafta gökyüzünde iki önemli hareket var. Teknolojik aletlerin korkulu rüyası olan Merkür Retrosu ve Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Bu hafta önemli iki gökyüzü hareketi var! Bir tanesi Merkür’ün Yengeç burcundaki geri hareketinin başlaması bir diğeri de Yengeç burcunda meydana gelecek olan Güneş Tutulması. Tabi ki de Merkür işin içinde olduğundan dolayı telefonlarınızı ve bilgisayarlarınızı yedeklemeye başlamalısınız.

Merkür genel anlamda dijital ve elektronik aletlerle ilgili sorunlar anlamına gelmektedir. Bu nedenle Retro hareketine başlamadan önce tüm önemli belgelerinizi yedeklemenizde fayda var. Aynı zamanda Merkür’ün geri hareketi iletişim ve ifade ile ilgili sorunlar anlamına da gelmektedir. Bu yüzden iletişimle alakalı problemler, yanlış ifadeler veya yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Önemli imzalarınızı ve anlaşmalarınızı Salı gününe kadar halletmenizde fayda var. Merkür Yengeç burcunda geri harekette olacağı için aile içi iletişimlerde sorunların ortaya çıkabileceğini göstermektedir.

21 Haziran Pazar günü ise Yengeç burcunda bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma yaklaşık 6 hafta etkili olacak. Yengeç burcunun sembolizmi ön planda olacak. Bu da kendinizi güvence altına alacağınız, para biriktirmeye başlayacağınız bir dönem olacağına işaret ediyor. Sağlık olarak özellikle göğüs bölgenize, soluk borunuza ve yemek borunuza dikkat etmelisiniz.