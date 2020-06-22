Dinçer Güner uyarıyor: Her duyduğunuza inanmayın!

Bu hafta gökyüzünde hareketlilik söz konusu olacak. Neptün, Venüs, Ay Düğümü, Mars derken başlangıçların ve bitişlerin olduğu bir haftaya giriş yapıyoruz. Peki bu hafta nelerin habercisi olacak? Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Bu hafta gökyüzünde hareketlilik söz konusu. Neptün Balık burcunda geri hareketine başlayacak. Gökyüzünün bir iyi haberi bir de kötü haberi mevcut. İyi haber, Venüs’ün geri hareketi sona eriyor ve kötü haber de Ay Düğümü ile Mars arasında sıkıntılı bir açı olacak. Hafta sonunda da Mars, 6 aylık Koç burcundaki serüvenine başlayacak.

Bu hafta biraz hareketli geçecek. Neptün’ün geri hareketi ile içsel bir arayış, inançları sorgular bir hale gelebiliriz. Son 45 gündür ilişkilerde yaşanan stres ve gerilimler Venüs’ün geri hareketinin bitimi ile sona eriyor. İlişkilerde daha doğru iletişim kurma zamanı başlayacak. Cuma gününe dikkatli olunması gerekmektedir. Zira Ay Düğümleri ile Mars arasında zorlu bir görünüm oluşacak. Her duyduğunuza inanmayın! İmza atmak için uygun bir gün olmayacak. İletişim ile ilgili tartışmamaya çalışın. Yangınları tetikleyebilir. Mars da 6 aylık Koç burcu seyahatine başlıyor. Kral tahtında olacak. Daha güçlü, daha agresif, daha amaç ve hedef odaklı olacağınız bir dönem başlıyor. Yaz ayları çok sıcak, çok hareketli ve çok agresif geçecek. İlişkilerde özellikle bencillik yüzünden tartışmalar çıkabilir.