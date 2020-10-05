Dinçer Güner uyarıyor: Hırs ve mücadele dolu bir hafta

Haftaya başlarken parayla ilgili konular sıkça gündeminizde yer alacak. Çarşamba günü Merkür ve Uranüs arasında sert bir görünüm olacak. Pazar günü ise gökyüzü şartları zorlamamakta fayda olduğunu gösteriyor bizlere. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Yeni başlayacağımız 5 Ekim haftasını şöyle bir masaya yatıralım ve astrolojik olarak haftanın genelinde bizleri nelerin beklediğine bir göz atalım…

Haftanın ilk günü Ay, Boğa burcunda seyahat ediyor olacak. Birazcık para meseleleri ve finansal konularla daha aşır neşir olabiliriz. Keyfimize, hazlarımıza odaklı başlıyoruz haftaya. Yeme, içme konuları birazcık daha gündemimizde olacak. Kolay kolay doymayacağımız böyle hamur işleri, tatlılar ve lezzetli şeylerle günümüzü birazcık daha keyifli geçirmek isteyeceğimiz bir zaman. Parasal konularla ilgili çözümler arayabilirsiniz. Parayla ilgili konular sıkça gündeminizde yer alabilir pazartesi günü, salı gününe geldiğimiz vakit ise sabah saatlerinde Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor. Bununla beraber iletişim artık hızlanıyor. Ay’ın Boğa’da olduğu zaman birazcık daha hantal, ağır ve yavaş hareket ettiğimiz zaman olacaktı pazartesi günü ama Salı’ya geldiğimiz vakit artık hareketli iletişimin hızla aktığı, önemli konuşmaların yapıldığı, önemli haberlerin alındığı, eğitimlerle ilgilenildiği ve seyahatlerle ilgilenildiği bir salı günü bekliyor olacak. Çarşamba gününe geldiğimiz vakit ise Merkür ve Uranüs arasında sert bir görünüm olacak. Ağzımızdan çıkana biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizi ifade ederken bazen kelimelerin ve sözcüklerin nereye gittiğini hesap etmek çok kolay olmayabilir. İletişimde dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle Merkür, Akrep burcunda seyahat ediyor, bu yüzden başkalarına ait sırları, gizli bilgileri ortaya dökmeme konusunda birazcık daha imtina etmemiz gerekiyor. Parasal konuda özellikle Merkür, Akrep burcunda olduğu için krediler ile ilgili, vergiler ile ilgili, muhasebe işleri ve borçla ilişkili konularda dikkatli kararlar vermek gerekiyor. Bu konularla ilgili vereceğimiz ani kararlar bizi istediğimiz sonuçlara ne yazık ki götürmeyebilir. Çarşamba günü özellikle bir şeylere imza atmak için çok doğru ve harika bir gün değil. İletişim ile ilgili beklenmedik sıkıntılar çıkabilir.



Perşembe gününe geldiğimiz vakit ise gökyüzünde Mars ve Plüton arasındaki gergin acı yavaş yavaş etkisini göstermeye başlayacak. Mars, Koç burcunda ve geri harekette şu an, Plüton’da Oğlak burcunda özellikle işle ilgili konularda daha dikkatli adım atmamız gereken bir zamana dikkat çekiyor. Patronlarla ve işverenlerle takışmamak, tartışmamak ve dikkatli olmak gerekiyor. Baskıcı, manipülatif köprüleri yıkarcasına hareket etmemek gerekiyor açıkçası. Mars ve Plüton etkileşimi özellikle çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri etkili olacak. Dünya üzerinde gerginliklere, devletler arası ilişkilerde gerginliklere, savaş atmosferinin güçlenmesine, doğal afetlerin artmasına, yangınlar, terör olaylarında artışlar, askeri konularda hareketlilik, depremler gibi konular söz konusu olabilir. Cuma gününe geldiğimiz vakit ise Ay, Yengeç burcunda seyahat edecek. Bu bizi birazcık daha güvenlik ile ilgili konulara itecek. Kişisel güvenliğimizi ön plana alacağımız zaman. Kendimizi güvenli hissedeceğimiz ortamlarda olmaya çalışacağız. Eve dahil işler, eve dahil sorumluluklar, emlak alım satım, kiralama, taşınma, yer değiştirme ile ilgili konular cuma günü için oldukça iyi bir zaman. Cumartesi gününe geldiğimiz vakit ise Venüs ve Uranüs arasında dinamit bir görünüm olacak. Venüs Başak’ta, Uranüs’te Boğa burcunda sürpriz ve aniden ortaya çıkabilecek ilişkileri gösteriyor bize. Tek kusurlu tarafı aniden başlayan ilişkiler aynı hızla sona da erebilir. Anlık bir tutku böyle sadece geçici bir rüzgar etkisi yaratabilir. Ama daha temkinli hareket edersek belki bu dönemlerde başlayacak olan ilişkileri daha uzun bir vadeye yayabiliriz. Estetikle ilgili özellikle ufak tefek dokunuşlar yapmak, yeni bir tarz belirlemek, farklı bir saç rengiyle ilgilenmek için aslında uygun bir zaman. Pazar gününe geldiğimiz vakit ise Güneş ve Jüpiter arasında sert bir görünüm olacak. Bu da özellikle bizim bir şeyleri çok abartabileceğimizi, büyütebileceğimizi, tepkilerimizi kocaman yaşayabileceğimizi, abartı yemek yemek, abartı para harcamak ya da şansına gereksiz yere fazlasıyla güvenmek gibi temalar ön planda olacaktır. Pazar günü şartları zorlamamakta fayda olduğunu gösteriyor gökyüzü bizlere.