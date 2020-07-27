Dinçer Güner uyarıyor: İletişim çatışmalarına hazır mısınız?

Bu hafta küçük gezegenler büyük gezegenlere kafa tutacak. Maalesef pek de güzel etkiler ile geçmeyecek. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Bu hafta maalesef pek de güzel etkiler ile geçmeyecek. Küçük gezegenler büyük gezegenlere karşı gelecek. Haftanın ilk günlerinde Merkür ile Mars arasında, Venüs ile Neptün arasındaki zorlu açılar olacak.

Özellikle hafta ortasına kadar ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekmektedir. İki kere düşünüp bir kere konuşmalısınız. Başkaları sizi kelimeleriyle üzebilir ya da siz başkalarını bazı kelimelerle incitebilirsiniz. Kötü niyetli olunmasa da iletişim çatışmalarının meydana geleceği bir hafta olacak. Aynı şekilde iletişim araçlarında bozulmalar ve arızalar meydana gelebilir. Bu süreçte bir şeylere imza atacaksanız dikkatle okumanız gerekmektedir. Venüs ve Neptün arasındaki sert etkileşim ile ilişkilerde kör noktalarınızın olabileceği ve temelinde güven olmayan ilişkilerin sarsılabileceğini göstermektedir. Parasal konularda haftanın ilk günleri yatırım yapmak için uygun zaman dilimi değildir.

Perşembe günü ise gökyüzünde Merkür ile Jüpiter arasında ve akabinde Merkür ile Mars arasında bir açı meydana gelecek. Bu dönemde tutamayacağınız sözler vermemeye özen göstermelisiniz. Yaratıcı taraflarınız ortaya çıkacaktır. İletişimde ve ifade de biraz fanatik olabilirsiniz. Din, siyaset ve futbol ile ilgili konularda kendinizi ifade ederken dikkatli olmalısınız.

Hafta sonunda Uranüs ve Güneş arasında sert bir etkileşim olacak. Bu nedenle biraz daha isyan duygunuzun ön planda olduğu bir hafta sonu geçireceksiniz. Otorite ve patronlarla olan ilişkilerinizde biraz daha asi ve isyankar olabilirsiniz.