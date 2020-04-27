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Dinçer Güner uyarıyor: İletişim sorunlarına dikkat!
  • @dincerguner

Dinçer Güner uyarıyor: İletişim sorunlarına dikkat!

Bu hafta Merkür Boğa burcuna geçiş yapıyor. Aynı zamanda Satürn ile de sert bir etkileşimi olacak. Hem bireysel olarak hem de ülke olarak iletişimsel sorunlar yaşayabiliriz. Aman dikkat! Ünlü astrolog Dinçer Güner bu haftanın tahminlerini yaptı. İşte ayrıntılar...
Nisan 27, 2020
Dinçer Güner uyarıyor: İletişim sorunlarına dikkat!
Bu hafta Merkür Boğa burcuna geçiş yapıyor. Aynı zamanda Satürn ile de sert bir etkileşimi olacak. Hem bireysel olarak hem de ülke olarak iletişimsel sorunlar yaşayabiliriz. Aman dikkat! Ünlü astrolog Dinçer Güner bu haftanın tahminlerini yaptı. İşte ayrıntılar...

Yeni haftanın ilk gününde Merkür, Koç burcundan çıkıp Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bu süreçte Satürn ile sert görünümü de olacak.

Çarşamba gününe kadar dikkat! İletişimsel kısıtlamalara veya kurallara maruz kalabilirsiniz. Başkalarıyla ortak paydada buluşmakta sorun yaşayabilirsiniz. Fakat Merkür’ün Boğa burcundaki etkileşimi en azından dikkatli kararlar almaya, parayı iyi idare etmeye işaret ediyor. Merkür’ün Uranüs ile güzel bir birlikteliği de olacak. Bilincinizin açılması anlamına gelir. Aklınıza gelecek fikirlerinizi not almalısınız. Hafta sonunda iletişimsel sorunlarınız geçecek.

Merkür’ün Boğa burcuna geçişi Türkiye haritasında meclisi temsil etmektedir. Hafta içinde mecliste iletişim trafiği biraz gergin olabilir. Bu etkileşimler ile hafta boyunca ülkenin para ile ilgili konularda daha dikkatli olacağını, yeni fayda getirecek tedbirlerin olabileceğini göstermektedir. Hafta içi partiler arasında gergin bir süreç olabilir, fakat hafta sonunda iletişim sorunlarının bitmesi ile bu gergin hava da kalkacaktır.

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Merkür Boğa burcuna geçiyor
Dinçer Güner ile Astrologlar arasında: Hazirandan sonra normalleşebiliriz
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