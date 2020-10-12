Dinçer Güner uyarıyor: İlişkiler testten geçiyor

Pazartesi günü Merkür ve Venüs arasında güzel bir açı var. Çarşamba günü Merkür 4-5 Kasım'a kadar Akrep burcunda geri hareketine başlıyor. Pazar günü ise Güneş ve Satürn arasında sert bir etkileşim olacak. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Pazartesi ve Salı günü bizleri bekleyen güzel bir gökyüzü var. Çünkü Merkür ve Venüs arasında güzel bir açı var. İlişkiler, güzel köprü kurma, insanları sevindirme, hediyeler verme, kısacası beğendiğiniz kişilerle güzel ilişkiler kurabilirsiniz. Hayalini kurduğumuz konularda somut gelişmeler elde edebiliriz. Uzun vadeli büyük hayallerimize bir adım daha yaklaşabileceğimizi gösteriyor.

Çarşamba günü itibari ile gökyüzünde Merkür 4-5 Kasım’a kadar Akrep burcunda geri hareketine başlıyor. Bu yüzden bilgi, iletişim ve ifade ile ilgili konularda daha dikkatli olmalıyız. Ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmeli, kullandığımız iletişim gereçleri, elektronik aletler, datalar ile ilgili bazı sıkıntılı problemler oluşabilir. Bu hafta itibari ile 4-5 Kasım’a kadar elektronik alet almamaya özen göstermelisiniz. Çarşamba günü ne yazık ki gökyüzünde Mars’la, Güneş karşı karşıya duracaklar. Güneş Terazi, Mars’ta Koç burcunda seyahat ediyor. Biraz ilişkiler konusunda gergin, otoriteli ve çekişmeli zamanlar söz konusu ki Perşembe günüde Güneş ve Plüton arasında sert bir etkileşim var. Çarşamba ve Perşembe günü kariyer ile ilgili sert bir virajdan geçebilirsiniz. Yöneticilerinizle iletişim kurmak zor olabilir. Çarşamba ve Perşembe günü kavgacı, gergin, gürültücü olmamaya özen göstermenizde fayda var.



Cuma günü Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Terazi olduğu için ilişki ve ortaklıkların masaya yattığı bir süreç olacak. Özellikle bu Yeni Ay içerisinde anlaşmaya varmak zor olabilir, ortaklık ve ilişkiler zarar görebilir. İlişkilerinizin bozulmamasını istiyorsanız özen göstermenizde fayda var. 3-4 Kasım’a kadar anlaşmalar, sözleşmeler imzalamak içinde çok da uygun bir zaman değil. Cumartesi günü Venüs ve Neptün gökyüzünde karşı karşıya duracaklar. İlişkilerden beklentinizi minimuma düşürün. Yeni tanışacağınız kişinin anlattığı hikayelerin doğruluğunu teyit edin ve tanıştığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin. Pazar günü ise Güneş ve Satürn arasında sert bir etkileşim olacak. İş, kariyer ve ortaklıklar ile ilgili konularda yeni bir düzene veya kurallar koymaya ihtiyacınız vardır. Yeni bir iş, ortaklık ve ilişki kurmak için gökyüzü bu aralar açıkçası müsait değil.