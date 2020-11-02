Dinçer Güner uyarıyor: Kendimizi iyi hissetmeyebiliriz

Pazartesi ve Salı günü Ay, İkizler burcunda seyahat edecek. Haftaya oldukça hareketli, hızlı iletişim ve bilginin aktığı bir şekilde başlıyoruz. Önemli konuşmalar ve yazışmalar yapabiliriz. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

5 Kasım itibari ile Merkür’ün geri hareketi sona erecek. 5 Kasım’dan sonra anlaşmalarınızı ve imzalarınızı atabilirsiniz.

Çarşamba ve perşembe günü ise Ay, Yengeç burcunda seyahat edecek. Yengeç burcunda seyahat ettiği zamanlar yuvayla ilgilenmek, aileyle ilgilenmek, taşınmak, gayrimenkul ve güvenlik ile ilgili konular daha fazla gündemimiz de olacak. Kendimizi duygusal açıdan ifade etme ihtiyacımız artacak. Yeniliklere açık olacağımız zamanlar değil. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü gökyüzünde Merkür ve Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. İletişim ve ifade ile ilgili konular bizi zora sokabilir. Kendimizi iletişim anlamında iyi hissetmeyebiliriz. Çok dikkatli bütün detayları iyi bir şekilde okuyarak imza atmamızda fayda var. Ciddi kararlar alabileceğimiz bir hafta sonu geçirebiliriz.