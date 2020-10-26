Dinçer Güner uyarıyor: Konuşmalarımız engellenebilir

Pazartesi ve Salı günü Ay, Balık burcunda seyahat edecek. Çarşamba günü Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak. Pazar günü ise Gökyüzü biraz keyifsiz görünüyor. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Haftanın ilk iki günü koşulları daha rahat kabul edeceğimiz, yardımlaşma, hisler ve sezgilerin daha ön planda olacağı ama odaklanma sorunları yaşayacağımız, tembellik yapmak isteyeceğimiz bir zaman olacak.

Çarşamba gününe geldiğimiz vakit Merkür geri hareket ederek Akrep burcundan Terazi burcuna geçiş yapıyor. 28 Ekim- 5 Kasım arası ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikler de ifadelerimize, nasıl konuştuğumuza dikkat etmemiz gerekiyor. 28 Ekim günü Venüs, Terazi burcuna geçiş yapacak ve Kasım ayı sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs, Terazi burcunda yönetici pozisyonundadır. Bu yüzden ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikler ile ilgili konularda oldukça destekleyici etkileri olacak.



Perşembe ve Cuma günleri ise Ay, Koç burcunda seyahat ediyor olacak. Daha girişken, lider özelliklerimizi ortaya çıkaracağımız, sabrımızın çok daha az olacağı zamanlar olacak. İşlerimizi çok hızlı halledip bitirmek için çaba sarf edeceğiz. 31 Ekim Cumartesi gününe geldiğimiz vakit ise Gökyüzünde Boğa burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Para, finans ve ekonomi ile ilgili şok edici gelişmeler olması bekleyebiliriz. Bu Dolunay hava yolları, depremler ve grevler ile ilgili birtakım konuları tetikleyebilir. 1 Kasım Pazar günü Gökyüzü biraz keyifsiz görünüyor. Merkür-Satürn ve Venüs-Şiron arasında sert bir görünüm olacak. Yara aldığımız bir konunun üzerine gidip onu iyileştirebiliriz. Özellikle Merkür ve Satürn’ün sert etkileşiminde iletişimimiz, ifademiz, konuşmalarımız engellenebilir. Pazar günü bir şeylere söz vermek, anlaşma yapmak için uygun bir gün değil.