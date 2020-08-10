Dinçer Güner uyarıyor: Krizler ve baskılar peş peşe geliyor, dikkat!

Yeni bir haftaya gökyüzündeki iki gezegenin zorlu etkileşimiyle başlıyoruz. Merkür ve Uranüs'ün sert görünümü hafta ortasına kadar devam edecek. Perşembe gününden itibaren ise Plüton ve Mars arasındaki sert etkileşim devreye girecek. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Bu hafta tüm dünya için gergin geçecek. Çarşamba gününe kadar gökyüzünde Merkür ve Uranüs arasında sert bir görünümü var. Merkür iletişimle, Uranüs ise sürpriz, şok edici, ani durumlarla ilişkilidir.

Bu görünüm ağzınızdan çıkanı kulağınızın duymasına dikkat etmenize işaret ediyor. Merkür ve Uranüs arasındaki sert etkileşimle, hafta boyunca aklınıza çok çılgın ve sürpriz fikirler gelebilir. Bu hafta ortasına kadar zihnimiz çok hızlı ve çok işlek olacak. Perşembe günü itibariyle ise Plüton ve Mars arasında da zorlu bir görünüm olacak. Mars malefik, yani kötücül. Fakat Plüton da malefiktir. Her iki gezegen de çok fazla baskı kurmakla, düzen bozmakla, tartışmalarla, kavgayla, patlamalarla, kanla ilgili sıkıntılarla, kazalarla, savaşmakla ilgilidir. Bu hafta kimseye zorbalık yapmayın! Kimsenin de size zorbalık yapmasına izin vermeyin. Belanın kokusunu aldığınız ortamlardan hızlıca uzaklaşın! Mars ve Plüton sizi otorite figürlerle sıkça karşı karşıya getirebilir, bir şekilde ego savaşına girebilirsiniz.

Bu iki gezegenin etkileşimi biraz da dünyada huzurun kaçabileceğine işaret ediyor. Özellikle patlamalar, yangınlar yüzünden ortaya çıkabilecek olan huzursuzluklara işaret ediyor. Dünya üzerinde de liderler hafta boyunca iktidarını korumak ya da güç savaşı içerisinde olabilirler. Bu tabii ki de o ülkede yaşayan insanların huzurunu kaçırabilir. Savaşa dair söylentiler çok sıkça yapılabilir. Çünkü Plüton Oğlak burcunda, Mars da Koç burcunda seyahat ediyor. Bu yüzden de özellikle ekonomik, siyasi ya da askeri anlamda çok hareketli bir haftaya giriş yapıyor olabiliriz. Bireysel anlamda ise kazalara dikkat etmelisiniz. Hafta boyunca hayati risk taşıyacak adımlar atmamaya özen gösterin.