Dinçer Güner uyarıyor: Kural ve kısıtlamalara dikkat!

Bu hafta Çarşamba gününe kadar kurallarla karşılaştığınız, kısıtlandığınız bir hafta olacak. Daha sonra renkli ve eğlenceli bir atmosfer devreye girecek. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Yeni bir haftaya gökyüzünde Yengeç burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay’la başlayacağız. Bu Yeni Ay zamanında Güneş ve Satürn karşı karşıya olacak. Güneş’in de Aslan burcuna geçmesi ve Merkür ile Uranüs arasındaki güzel etkileşim ile hafta tamamlanacak.

Yengeç burcundaki Yeni Ay, kendinizi daha güvende hissetmek isteyecek ve konfor alanında kalma ihtiyacınızı arttıracaktır. Bu süreçte evinize, ailenize dair önemli konular sıkça gündeme gelecek. Evinizde tadilat, bakım, onarım yaptırmak veya aile büyükleri ile ilgilenmek için ideal bir zamandasınız. Evinizi taşımak için veya ev alıp-satmak için de önemli olacak. Birikim yapmaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu Yeni Ay içerisinde Güneş ve Satürn karşı karşıya yer alıyor. En iyi ihtimali ile bu açı kendinize çeki düzen vermeniz gereken noktalarda size destek olacaktır. Örneğin; sigarayı bırakmak istiyorsanız sizi destekleyecektir. Fakat diğer taraftan ise Güneş Satürn karşıtlığı ile ev ve iş arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Otorite ile ilişkilerde zaman zaman gerginlikler söz konusu olabilir.

Güneş Satürn karşıtlığı yasaklarla ilgilidir. Hafta boyunca dünyada ve siyasi arenada bir şeylerin yasaklanması, yasakla ilişkili konular çok fazla gündeme gelebilir. Fakat Çarşamba günü itibariyle bu gri atmosfer yerini daha keyifli bir döneme bırakıyor. Çünkü Güneş Yengeç burcundan çıkıp Aslan burcuna geçiş yapıyor. Bu geçişle birlikte dünya üzerindeki son 1 aydır var olan muhafazakar atmosfer, yerini daha eğlenceli ve keyifli bir atmosfere bırakacaktır. Yaşamdan daha fazla keyif alacağınız bir dönem olacak. Mutlu olacağınız, gezeceğiniz veya tatile gideceğiniz bir dönem olacak. Perşembe gününde de Merkür ile Uranüs arasında da güzel bir etkileşim olacak. Zihniniz daha parlak olabilir, bu nedenden aklınıza gelen fikirleri not almalısınız.

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